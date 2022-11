Retraites: des milliers de Français victimes de retards sur le versement de leur pension

INFO RMC. De plus en plus de Français sont victimes de retards de versement de leur pension au moment de partir à la retraite. Si le phénomène n'est pas nouveau, il s'aggrave: le nombre de dossiers concernés a augmenté de 5,26% en un an. Depuis début 2022, ils sont environ 20.000 à avoir attendu un ou plusieurs mois avant de recevoir leur pension, de quoi mettre de nombreuses personnes en difficulté.

Ils sont au moins 20.000 néo-retraités à avoir attendu un ou plusieurs mois avant de recevoir leur pension, entre le 1er janvier et le 31 octobre 2022. D'après les informations de RMC, de plus en plus de Français sont victimes de ces retards au moment de partir à la retraite.

Ce phénomène n'est pas nouveau, mais il s'aggrave: le nombre de dossiers concernés a augmenté de 5,26% en un an. Sauf que ces retards mettent des milliers de personnes en difficulté financière et parfois pendant très longtemps.

C'est le cas de Sophie, ancienne coach en entreprise. Elle a attendu le versement de sa pension pendant deux ans et demi, alors les conséquences sont là. "J'ai traversé l'enfer. J’ai dû vendre pas mal d’objets personnels dont ma bague de fiançailles", déplore-t-elle. Elle a même failli perdre son appartement et n'a pas eu d'autres choix que d'emprunter de l'argent.

"Mon dossier était extrêmement carré"

Sa situation a été finalement résolue grâce à la Défenseure des droits. "Mon dossier était extrêmement carré, tout était en place et malgré ça, toujours pas de versement. C’était kafkaïen", explique-t-elle.

Le problème concernerait entre 2 et 3% des néo-retraités, relativise la Caisse nationale d'assurance vieillesse. En réalité, ce chiffre pourrait être sous-estimé.

"On estime qu’il y a un dossier sur cinq qui est, soit pas payé, soit pas payé au juste droit. Il y a de plus en plus de dossiers de retraite et on a, en face, des effectifs à la sécurité sociale qui ne sont pas remplacés. Il y a une autre difficulté qui arrive avec les outils informatiques en général car on n’investit pas", affirme Grégory Langlet, représentant CFDT à la Sécurité sociale des Pays de la loire.

Les caisses de retraite essayent de rattraper le retard

Conscientes du problème, les caisses de retraite des Pays de la Loire ont décidé de fermer leurs portes au public pendant deux semaines au mois de décembre, afin de rattraper le retard.