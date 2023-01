Retraites: la Creuse et ses fonctionnaires espèrent faire aussi bien que le 19 janvier

Les agents de la fonction publique seront encore largement mobilisés ce mardi contre la réforme des retraites. C'est notamment le cas dans la Creuse, à Guéret. Le 19 janvier dernier, ils avaient été près de 5.000 à défiler, sur 13.000 habitants.

L’intersyndicale fonction publique appelle à poursuivre et amplifier la mobilisation pour la seconde journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Le ministère a comptabilisé 29,5 % de grévistes le 19 janvier dans la fonction publique d’État, et plus de 11 % dans la fonction publique territoriale.

À Guéret, dans la Creuse, l'un des départements les mieux dotés en nombre de fonctionnaires par habitant, les agents publics se sont mobilisés en nombre le 19 janvier dernier. Entre 4.000 et 5.000 personnes ont défilé, pour 13.000 habitants, soit des niveaux proches des manifestations de 1995.

Ce mardi, l’intersyndicale donne rendez-vous aux Creusois à 10h sur le parking de la gare routière. Le cortège défilera ensuite jusqu’au lycée Pierre Bourdan.

“On avait été très mobilisé, et on espère qu’il en sera de même”. Comme le 19 janvier, Bastien, contrôleur des Finances publiques, sera gréviste et manifestant ce mardi.

"Même si on a un travail moins physique, on est sur écran constamment et on ne sait pas comment évolueront nos conditions de vie à l’avenir. On était passé de 60 à 62 ans. Là, on passe de 62 à 64 ans… À un moment voilà, où est la fin?”, se questionne-t-il.

Se mobiliser, une habitude pour les Creusois

Myriam se pose la même question. Si cette agent de la fonction publique territoriale se déclare gréviste pour la deuxième fois, c’est pour rendre son opposition visible.

“J’ai fait grève tout en travaillant parce que j’ai une charge de travail, mais je tenais à compter dans les statistiques. Ça se voit quand on est fonctionnaire et qu’on fait grève et donc c’est aussi pour tous ceux qui sont à leur compte, indépendants”, justifie-t-elle.

Le public pèse lourd ici, un emploi sur deux en est un. Et c’est ce qui explique aussi une telle mobilisation selon Nathalie Teste, secrétaire de la CGT Santé en Creuse. “On a, il y a quelques années, failli perdre notre service de radiothérapie. Et on a eu une très forte mobilisation. Et donc je pense que ça, c’est bien ancré dans l’esprit des Creusois. Le service public, c’est un des rares biens qui nous reste”, insiste-t-elle. A l’hôpital de Guéret, un agent sur neuf était en grève le 19 janvier dernier selon la CGT.