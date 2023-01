Retraites: les mairies ont-elles le droit de fermer le 31 janvier en soutien aux grévistes?

"Aucune conquête sociale n’a été gagnée autrement que par la mobilisation de gens qui ont considéré qu’une injustice, ça se combat. Moi j’ai toujours de l’admiration et du soutien envers ceux qui luttent contre les injustices et cette proposition de réforme en est une: elle est injuste, brutale et inutile ", explique Pierre Garzon, l'édile.