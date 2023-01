Réforme des retraites: les autorités prévoient entre 1 et 1,2 million de personnes mobilisées mardi

Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce mardi. D'après une note des services de renseignement, entre 1 et 1,2 million de personnes sont attendues dans les rues du pays, dont 70 à 100.000 à Paris. Résultat: le nombre de policiers et gendarmes mobilisés a été réévalué par rapport au 19 janvier, ils seront 1.000 de plus, soit 11.000.

Après la mobilisation contre la réforme des retraites du 19 janvier, les prévisions des autorités ont été revues à la hausse pour cette nouvelle journée de manifestations et de grèves, mardi.

Globalement, les services de renseignement prévoient une forte mobilisation aussi bien dans les grandes agglomérations que dans les villes moyennes. Par conséquent, pour assurer la sécurité des cortèges, 11.000 policiers et gendarmes seront mobilisés dans tout le pays, soit 1.000 de plus que le 19 janvier, dont 4.000 rien que dans la capitale.

Quelques centaines de black blocs attendus

Si le défilé parisien du 19 janvier s’est déroulé sans incident majeur, les craintes sont légèrement renforcées pour ce mardi après-midi, entre place d’Italie et Vauban. 70 à 100.000 participants sont attendus, d’après les services de renseignements. Parmi eux, 1.000 à 2.000 gilets jaunes et quelques centaines de black blocs.

Le nombre de lycéens et d’étudiants mobilisés n'est pas connu, mais il pourrait être important car il y a eu des appels aux blocages d’établissements.

Dans tout le pays, 240 actions au total sont prévues et elles pourraient rassembler entre 1 et 1,2 million de personnes.