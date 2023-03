Retraites: le 49-3, "une possibilité pour le gouvernement" pour le sénateur Xavier Iacovelli

Invité de RMC, le sénateur Xavier Iacovelli n'a pas fermé la porte à l'utilisation de l'article 49-3 à l'Assemblée nationale pour faire passer la réforme des retraites. Il a aussi assuré qu'Emmanuel Macron était attentif à ce qui se passait au Parlement et qu'il pourrait prendre la parole après "le temps parlementaire".

"Un outil législatif" comme un autre. Le sénateur Renaissance des Hauts-de-Seine Xavier Iacovelli a défendu, dans la Matinale Week-End de RMC, l'utilisation du vote bloqué, l'article 44-3 de la Constitution, dans le débat sur les retraites au Sénat. Il permet ainsi de passer directement au vote final de la réforme, sans voter les amendements intermédiaires. Certains ont pu être retenus par le gouvernement dans le texte mis au vote.

"C'est un outil constitutionnel qu'aucun gouvernement de gauche, de droite et du centre n'a remis en question et a pu en user et en abuser parfois. Le 44.3 a été utilisé pour bloquer les amendements et les sous-amendements d'obstruction", explique-t-il.