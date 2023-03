EN DIRECT Retraites: Philippe Martinez déplore le silence d'Emmanuel Macron, "il se terre à l'Elysée"

"Je parle en mon nom, je ne suis pas syndiqué, ni dans la politique. Je ne parle pas au nom des éboueurs. Moi, je suis gréviste, en dents de scie. Un jour de grève coûte 75 euros, je ne peux pas me permettre de perdre 500 ou 600 euros. Je donne ce que je peux pour que les choses puissent changer. Et il faut que ça change. J’ai fait grève deux jours, je vais reprendre (la grève). J’espère que ça ne va pas durer longtemps, que le gouvernement va faire quelque chose. Quand on fait grève, on ne ramasse pas les déchets, on ne collecte pas les poubelles. On s’en rend compte dans certains arrondissements. C’est très critique, ça ramène les rats. Tant que le gouvernement continue à rester sourd, les poubelles vont s’accumuler. On tiendra le temps qu’il faudra. Je suis même prêt à perdre de l’argent, même si c’est compliqué. Il faut vraiment que les choses changent. On va travailler deux ans, ce n’est pas possible. Notre métier est pénible. On respire des choses toxiques, on porte des charges lourdes. J’adore mon métier mais à un moment donné, mon physique ne va pas suivre."

"Je ne suis pas contre la grève des cheminots, mais je pense qu’ils pourraient faire les choses autrement. Ils bloquent les gens pour aller travailler. Ils pourraient faire de la gratuité. C’est interdit, certes, mais on s’en fout de l’interdit dans ces cas-là. Donnez la gratuité à tout le monde, ça aura un vrai impact économique donc ils vont réagir à un moment donné. (…) S’ils ne bougent pas, je pense que ça va se durcir. On ne lâchera pas."