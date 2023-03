Grèves contre la réforme des retraites: des routiers mobilisés dès dimanche soir

A l'appel de FO et Solidaires, des routiers vont se mettre en grève dès dimanche soir, avec des blocages qui pourraient intervenir à partir de lundi matin dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites.

Les routiers veulent aussi se faire entendre contre la réforme des retraites. Des actions vont être menées dès dimanche soir entre blocages, barrages filtrants, opérations escargots, à l'appel des branches transport de Force Ouvrière et de Solidaires.

Les deux syndicats ont appelé dans un communiqué "l'ensemble des conducteurs routiers à se mettre à l'arrêt à partir du dimanche soir 5 mars 22h00", ajoutant que les arrêts de travail seront ensuite reconduits "le 6, 7 mars ...". En revanche d'autres syndicats comme, l'Union fédérale route FGTE-CFDT, syndicat majoritaire de la branche, n'a lui appelé à la mobilisation que pour le 7 mars, en même temps que les autres secteurs.

Des actions lundi matin

Selon Le Parisien, sont prévues de "multiples actions sur l'ensemble du territoire dès lundi matin", avec notamment des blocages de plateformes logistique et de zones industrielles dans les Hauts-de-France et en région parisienne et des opérations-escargots aux abords des grandes métropoles.

Interrogé ce dimanche sur RMC, le secrétaire générale de la FNTL-FO, Patrice Clos "assume un coup de pression fort" contre le gouvernement, à l'approche du vote de la réforme: "le but que l'économie soit ralentie au maximum: malheureusement, on n'a pas le choix." Il s'est en revanche refusé à dévoiler l'endroit précis des actions, expliquant qu'il préviendra des lieux au dernier moment.

Le syndicat explique que la réforme des retraites du gouvernement concernera également les routiers, qui devront travailler deux ans de plus malgré le congé de fin d'activité (CFA) dont ils bénéficient, qui leur permet de partir plus tôt. "Le départ en CFA ne se fera plus à 57 ans mais à 59 ans", indique FO dans son communiqué.