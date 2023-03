Retraites: pourquoi le congrès de la CGT est décisif pour la suite du mouvement

Le congrès de la CGT se tient cette semaine à Clermont-Ferrand. Il doit décider notamment de la succession de Philippe Martinez, le secrétaire général du syndicat. Mais plusieurs lignes s'opposent et cela pourrait avoir un impact sur la suite du mouvement de contestation contre la réforme des retraites.

Ambiance volcanique au 53e Congrès de la CGT organisé cette semaine à Clermont-Ferrand. C'est ce jeudi soir, ou au plus tard vendredi matin, que sera désigné le (la) successeur(e) de Philippe Martinez. Mais plus que jamais, les jeux sont ouverts, et cela pourrait avoir des conséquences sur la suite du mouvement.

La direction sortante de la CGT menée par Philippe Martinez enchaîne les revers depuis le début du congrès avec plusieurs votes où elle a été mise en minorité.

“C’est extrêmement rare et à la CGT, dans l’histoire contemporaine, c’est tout à fait inédit. On a un peu une CGT partagée en deux blocs”, explique l'historien Stéphane Sirot, spécialiste de la CGT.

Selon lui, les chances de Marie Buisson, la candidate adoubée par Philippe Martinez, sont compromises, et ses deux rivaux sont sur une ligne plus dure, moins enclins à discuter avec l'exécutif.

“C’est compliqué de concevoir que le ou la nouvelle secrétaire général(e) qui se ferait élire en opposition avec la ligne actuelle vendredi soir décide deux jours plus tard de se rendre au rendez-vous gouvernemental . Ce serait assez contradictoire en effet”, appuie-t-il.

La liste pour une direction élargie passe une étape

Outre le mouvement contre la réforme des retraites, le chantier prioritaire du ou de la futur(e) secrétaire général(e) de la CGT, que ce soit Marie Buisson ou l'un de ses deux rivaux, Céline Verzeletti ou Olivier Mateu, sera de recoudre un syndicat plus que jamais déchiré.

Le Comité confédéral national (CCN) de la CGT a approuvé dans la nuit de mercredi à jeudi la liste de 66 membres de la Commission exécutive confédérale (CEC), première victoire pour la direction sortante, qui reste à valider par les 942 délégués réunis au 53e Congrès.

La liste des membres de cette direction élargie a été approuvée par le CCN, le "parlement" de la CGT, avec 54,16% des voix. Onze fédérations et 60 unions départementales ont voté pour, 17 fédérations et 24 UD contre, et trois unions départementales se sont abstenues, selon les chiffres communiqués à la tribune du Congrès.