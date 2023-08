Travail et fortes chaleurs: comment font nos voisins européens en période de canicule?

Alors que la France est touchée par une canicule tardive, le code du travail protège peu les salariés. En Europe, nos voisins méditerranéens ont déjà adopté des mesures pour travailler sans risque en cas de fortes chaleurs.

En pleine canicule, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu a ouvert la porte à une meilleure prise en compte des conditions climatiques au travail ce mercredi sur BFMTV.

Une avancée timide alors qu'en France, le code du travail ne possède pas de dispositions spécifiques en cas de canicule. La seule obligation pour les employeurs consiste à ventiler les locaux intérieurs et autoriser les salariés à faire valoir un droit de retrait en cas de danger grave et imminent pour leur santé. Mais aucune température maximale n'est fixée et rien ne force à aménager les heures de travail.

Plusieurs pays européens ont en revanche déjà adopté ces dernières années des dispositions plus protectrices pour les salariés.

Du chômage partiel en Italie

Premier type de mesure, l’aménagement du temps de travail: en Espagne, le travail peut se faire en continu sur la journée et sans pause, afin de terminer avant 15 heures. En 2018 à Séville, la journée de travail se déroulait de 7h30 à 14h30 entre le 25 juin et le 31 août. En Grèce, dans la construction navale, le travail est suspendu entre 14h et 18h quand il fait plus de 36 degrés.

Seconde option, la dispense de certaines tâches: les entreprises peuvent décider de dispenser les employés de certains travaux aux heures chaudes. À Chypre, par plus de 35°C, une personne soumise à une charge de travail lourde devra alterner entre 50% de temps de travail et 50% de temps de repos ou de changement de tâche, chaque heure. En Lettonie, dans une pièce fermée, la température de l'air ne peut pas dépasser 28°C en cas d'effort physique faible, 27°C en cas d'effort physique modéré et 26°C en cas d'effort physique élevé.

L’Italie a même recours au chômage partiel. Depuis quelques années, les températures élevées (au-delà de 35°C) permettent aux entreprises italiennes de suspendre le travail des salariés pendant quelques heures, ces derniers bénéficiant alors des indemnités de chômage partiel de la part de la sécurité sociale nationale, notamment dans la construction et l'agriculture.