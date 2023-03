Thierry Marx alerte pour l'hôtellerie-restauration: "Si ça continue, il faudra du chômage partiel"

Thierry Marx, chef étoilé et président de l'Umih (union des métiers de l'hôtellerie), lance un cri d'alarme ce vendredi sur RMC: la succession des crises, et la nouvelle crise sociale qui s'y ajoute, met en danger le secteur.

"On est impactés, très fortement". Thierry Marx, chef étoilé et président de l’Umih, l'union des métiers de l'hôtellerie, a fait part des inquiétudes de la profession sur la situation actuelle, dans "Apolline Matin" ce vendredi sur RMC et RMC Story. La majorité des restaurateurs et hôteliers sont touchés par une "succession de crises": énergie, flambée du coût des matières premières, et la crise sociale qui "amène une tension excessive".

"Aujourd'hui, les annulations sont là et nos trésoreries sont d’une fragilité absolue. On s’interroge. Si ça continue, il faudra probablement faire appel au chômage partiel ou à des motivations comme celles-là", avance-t-il sur RMC ce vendredi matin.

"Peut-être un retour à la négociation"

Selon lui, la fragilité du secteur fait qu'il n'est pas possible "d'accumuler une succession de crises comme celles-là".

"Il y a une vraie inquiétude des professionnels et je ne parle même du ramassage des déchets... On est dans une situation sanitaire qui pèse lourdement sur l'accessibilité de nos établissements. Et il y a un danger sanitaire avec les déchets de la restauration. C'est dangereux pour les citoyens, pas que pour les commerçants"

Pour la suite, Thierry Marx attend un "retour à l'ordre, à l'apaisement, peut-être un retour à la négociation", même s'il assure qu'en tant que syndicat professionnel il "n'a pas à prendre parti".

