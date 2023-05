"Un lieu parfait pour aller s’exprimer": les syndicats veulent se montrer au Festival de Cannes

La 76e édition du Festival de Cannes s'ouvre ce mardi. Une édition particulièrement scrutée alors que des syndicats ont fait part de leur intention de mener des actions pour renouveler leur opposition à la réforme des retraites. La sécurité a été renforcée et un arrêté préfectoral interdit à la CGT de manifester durant la quinzaine.

La 76e édition du Festival de Cannes débute ce mardi. La CGT, qui est interdite de manifestation pendant les deux semaines du festival par un arrêté préfectoral, a annoncé qu'elle "ferait son cinéma". Plusieurs actions contre la réforme des retraites sont prévues. Le syndicat veut faire du festival la vitrine de son opposition à la réforme des retraites et prévoit tout de même des actions tout au long de l'événement.

Un premier rassemblement est prévu vendredi devant l’hôtel Carlton, qui n’est pas concerné par l’arrêté préfectoral. Se faire entendre dans le monde entier, c’est l’objectif pour Céline Petit, secrétaire générale adjointe de l’union départementale CGT Alpes-Maritimes.

“Le Festival de Cannes est un festival international et ça nous permet aussi à travers cet événement de donner de la visibilité à nos actions”, explique-t-elle.

Le Festival de Cannes aurait installé de nombreux groupes électrogènes pour se prémunir des coupures d’électricité promises par la CGT Énergie. “On va dire que ce sera peut-être des surprises. Nous ne nous interdirons pas de manifester durant ce Festival de Cannes”, assure Céline Petit.

Une surveillance renforcée

D’autres syndicats, comme SUD Solidaires Alpes-Maritimes, comptent également viser le Festival pour faire entendre leurs revendications, comme l’indique Maëlle Delavaud, la co-secrétaire adjointe.

“C’est le symbole du luxe et à côté de ça, on ne voit pas tous les travailleurs précaires qui sont dans l’ombre et qui sont aussi concernés par la réforme des retraites. Donc, pour nous, c’est un lieu parfait pour aller s’exprimer”, assure-t-elle.

Outre les policiers, la gendarmerie et les agences de sécurités privées mobilisées, la préfecture a également validé la surveillance du festival par des drones. “Ils déploient des moyens qui sont complètement disproportionnés par rapport à des revendications du peuple qui disent juste non la réforme des retraites, on n’en veut pas”, juge Maëlle Delavaud.

Une grande manifestation intersyndicale est d’ores et déjà prévue ce dimanche. CGT, FSU, UNSA, SUD Solidaires… Tous seront réunis à Cannes pour une manifestation intersyndicale contre la réforme des retraites.