Festival de Cannes: Johnny Depp, un grand retour qui ne fait pas l’unanimité

Avec la présentation du film "Jeanne du Barry" en ouverture du Festival de Cannes ce mardi, Johnny Depp devrait faire son grand retour sur la Croisette. Mais après le scandale et les révélations du procès avec son ex-femme Amber Heard, ce choix ne fait pas l’unanimité.

L’acteur américain Johnny Depp devrait monter les marches du Palais des festivals, ce mardi à Cannes. S’il vient bien, comme c’est prévu, ce sera son grand retour puisque cela fait trois ans qu’on ne l’avait pas vu dans un film. Trois années pendant lesquelles il s’est volontairement mis en retrait pour se consacrer à sa défense face aux accusations de son ex-femme, Amber Heard.

Le procès à Halifax a été l’occasion d’un terrible déballage, où l’on a appris que les deux époux étaient violents et s'étaient entre-déchirés. Finalement, ils ont été condamnés l’un et l’autre mais Amber Heard a dû payer des dommages et intérêts plus importants que Johnny Depp. Ce qui a permis à l’acteur de passer pour le vainqueur et presque pour la victime.

Aussitôt après la fin du procès, Johnny Depp a commencé le tournage du film de Maïwenn "Jeanne du Barry", dans lequel elle est la comtesse du Barry et lui Louis XV. C’est ce film qui sera projeté ce mardi en ouverture du festival de Cannes.

Il souffre (aussi) d’oniomanie

Un choix qui ne fait pas l’unanimité, parce que le procès a révélé la face sombre de l’acteur. On savait déjà qu’il avait abusé de l’alcool et des drogues. On l’a en plus découvert paranoïaque et violent… Il a aussi souffert d’une autre addiction, moins courante. Il souffre d’oniomanie, c’est un trouble qui consiste à dépenser son argent de façon convulsive. Son gestionnaire de fortune a compté qu’en 20 ans, il a dépensé 480 millions de dollars. Il a par exemple acheté 14 maisons, 45 automobiles de luxe, des centaines d'œuvres d’arts.

On lui a demandé un jour si c'était vrai qu’il achetait tous les jours pour environ 1.000 euros de vin. Il a répondu que c'était faux, que c'était en réalité beaucoup plus… Et s’il a pu dépenser autant, c’est qu’il a aussi beaucoup gagné. Il a été, dans les années 2010, l’acteur le mieux payé du monde. Il a aussi plusieurs fois été élu l’homme le plus sexy de la planète.

Le descendant d’un immigré français

Il a un lien particulier avec la France. Pas seulement parce qu’il a eu deux enfants avec Vanessa Paradis, mais parce qu’il descend d’un Français, immigré aux Etats-Unis vers 1700. Il s'appelait Pierre Dieppe. Et Dieppe, avec le temps, est devenu Depp…

A la rentrée, Johnny Depp attaquera le tournage d’un film dont il est le réalisateur. Un film sur la vie du peintre Modigliani à Paris, avec Al Pacino et Pierre Niney.