“Un peu la flemme de reprendre": le difficile retour au travail des juilletistes

Le premier mois des vacances d'été touche à sa fin. Et avec lui, sonne le retour au travail pour les vacanciers du mois de juillet. Une période pas toujours facile à vivre surtout avec une météo pluvieuse.

Retour au travail pour une partie des Français, qui ont pris leurs congés en juillet. Avec la fin des vacances, le retour à la vie quotidienne, boulot, enfants, impôts, peut parfois être difficile. La météo n'aide pas non plus. La pluie est annoncée cette semaine pour la moitié nord du pays. Avec des températures culminant entre 18 et 22°C maximum de la Bretagne aux Hauts-de-France notamment.

Résultat, on peut être fatigué, avoir le blues et peut-être même le ventre noué, à l'idée de reprendre la vie normale.

Le sable chaud, le soleil et les apéros, c'est fini pour Sandra. Elle revient dans le Nord après deux semaines au Portugal. “Un peu la flemme de reprendre surtout qu'apparemment dans le Nord le temps n’est pas au rendez-vous. Surtout qu’on n’a pas pu embarquer le soleil avec nous”, regrette-t-elle.

Plus dure que la reprise, c’est le retour du réveil matin qui va être difficile pour Loïc. “Tu te prends la claque du retour, du réveil à 7 ou 8 heures, des bouchons… C’est le retour à la réalité”, indique-t-il.

Une reprise progressive

Heureusement pour elle, ce retour à la réalité, Alix, sa compagne, le vit beaucoup mieux. “Moi ça va, je vais prendre le métro, ma petite routine, ça va aller. Ça va être plutôt recentrage, préparer la rentrée, donc plutôt cool. Très contente de retrouver mes collègues également”, affirme-t-elle.

Pour une reprise réussie, il faut y aller progressivement. C’est l’un des conseils du psychologue et coach Matthieu Poirot.

“La plupart du temps ce qu’il se passe, c’est qu’on arrive au boulot, on voit que la to do list est énorme. Donc on stresse et on s’y remet à fond. Au moins sur les trois-quatre premiers jours, il faut y aller tranquillement parce que ça vous permet aussi de vous concentrer sur ce qui est essentiel”, analyse-t-il.

Un autre conseil qui peut faire du bien selon le psychologue: préparer les prochaines vacances pour se projeter dans quelque chose d’agréable.