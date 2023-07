"Je n'avais pas prévu autant": en pleines vacances d'été, le prix des carburants flambe

Alors que le chassé-croisé entre les juilletistes et les aoûtiens bat son plein, partir en vacances en voiture va coûter cher. En effet, les prix des carburants s'envolent de nouveau avec une hausse moyenne de plus de 11 centimes sur le gasoil et presque 7 centimes pour le sans-plomb en moyenne.

Nouvelle augmentation pour les prix du carburant ces derniers jours. Une hausse en moyenne de 5 centimes par litre. Le gasoil, avec 1,763 euro en moyenne, retrouve son plus haut niveau depuis le mois de mai. Même constat pour l'essence depuis la deuxième quinzaine de juillet.

Un prix à la pompe plus élevé, à cause du cours du pétrole qui grimpe de nouveau, atteignant son plus haut niveau depuis le mois d'avril. Un budget à prendre en compte pour les vacanciers du mois d'août, qui consomment beaucoup sur les routes.

"On est obligés de se serrer la ceinture"

Dans une station de la région parisienne, le litre de Sans Plomb 95 atteint les 2 euros.

“C’est quand même très cher. Mais on est parfois obligé de prendre la voiture même si on n’a pas envie”, concède une automobiliste.

Un début de vacances lourd pour le budget de Clio: “Je ne vais pas faire le plein parce que je suis déjà à 70 euros pour 35 litres. Je n’avais pas prévu autant”, souffle-t-elle.

Sur la route des vacances avec sa femme et sa fille, Kamel est aussi frappé de plein fouet par cette augmentation des prix. “Au lieu de prendre ses vacances le plus normalement du monde, là, on est obligé de se serrer la ceinture un peu”, appuie-t-il.

Un hausse durable?

Depuis un mois, plus 11 centimes sur le gasoil et presque 7 centimes pour le sans-plomb en moyenne. Une tendance à la hausse qui pourrait se prolonger selon Fabrice Godefroy, expert mobilité et environnement pour l'association 40 millions d'automobilistes.

“Le prix du baril du brent a augmenté en flèche. Il faut à peu près une semaine à deux semaines d’inertie pour que ça touche les stations-services. Donc là, on y est en ce moment et malheureusement ça risque de se poursuivre pour la fin des vacances”, explique-t-il.

Si vous prenez la route, pensez à vérifier la pression des pneus, alléger votre coffre et réduire votre vitesse maximale de quelques km/h. Cela permet d'économiser du carburant sur un long trajet.