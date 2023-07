Vacances: Bison futé voit rouge sur les routes pour ce week-end de chassé-croisé

Le trafic sera dense ce week-end à l'occasion du chassé-croisé des vacances sur les routes et autoroutes de France. Bison futé voit rouge dans le sens des départs et orange ce vendredi dans le sens des retours.

Il faudra s'armer de patience ce week-end si vous partez en vacances, et même si vous en revenez. Bison futé voit rouge dans l'ouest et orange dans l'est ce vendredi dans le sens des départs, orange dans le sens des retours, à l'occasion du fameux week-end de chassé-croisé entre aoûtiens et juilletistes. Une situation qui ne s'améliorera pas avant dimanche, la circulation étant rouge sur l'ensemble du territoire dans le sens des départs samedi.

Vendredi, la circulation sera dense de la fin de la matinée jusqu'au soir, notamment sur l'autoroute A6 et l'autoroute A10 à proximité des barrières de péage. Dans le sens des départs, Bison futé recommande de quitter ou traverser l'Île-de-France et les grandes métropoles avant 12h, d'éviter l'A31 entre Nancy et Luxembourg entre 12h et 14h, l'A10 entre Orléans et Bordeaux entre 11h et 20h et l'A7 entre Lyon et Orange entre 14h et 21h.

Les prévisions de circulation vendredi © Bison futé

Des bouchons dès 4h du matin samedi

Dans le sens des retours, Bison futé recommande de rejoindre ou traverser l'Île-de-France avant 14h, d'éviter l'autoroute A10 entre Bordeaux et Poitiers entre 19h et 21h, d'éviter l'A63 entre l'Espagne et Bayonne entre 9h et 14h, et l'autoroute A7 entre Orange et Lyon entre 13h et 19h.

Le trafic restera dense toute la nuit et les premiers bouchons feront leur apparition dès samedi vers 4 heures du matin dans le sens des départs sur certains axes.

Ce samedi, Bison futé recommande de quitter ou traverser l'Île-de-France et les grandes métropoles après 12h, d'éviter l'A10 entre Orléans et Bordeaux entre 11h et 20h, l'A63 entre Bordeaux et Bayonne entre 11h et 19h, l'A7 entre Lyon et Orange entre 6h et 19h, l'A9 entre Narbonne et l’Espagne entre 11h et 18h et l'A20 entre Limoges et Brive entre 12h et 17h.

Dans le sens des retours, samedi toujours, Bison futé recommande de rejoindre ou traverser l'Île-de-France avant 14h, d'éviter la nationale 165 entre Quimper et Nantes entre 9h et 15h, d'éviter l'A11 entre Nantes et Le Mans entre 10h et 16h, et l'autoroute A7 entre Orange et Lyon entre 12h et 18h.