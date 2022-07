"Un bon signal, mais temporaire": la remise de 30 centimes sur le litre de carburant fait débat

Le gouvernement s'est dit favorable à une réévaluation de la remise carburant, qui pourrait ainsi passer de 15 à 30 centimes pour les mois de septembre et octobre.

Bruno Le Maire s'est dit favorable ce samedi à une augmentation de 18 à 30 centimes de la remise sur le litre de carburant, dans un compromis avec les députés Les Républicains qui appelaient à aller "plus loin" à l'Assemblée. Satisfait par ces annonces, le groupe de droite a retiré ses amendements, ouvrant la voie à une adoption de la remise.

Mais ce coup de pouce fait débat chez les automobilistes. À chaque fois qu’Isabelle passe à la pompe à essence, c’est la lassitude. “J’ai pris 36 litres pour 68 euros. C’est énorme quand on doit payer ça toutes les semaines”, dénonce-t-elle. Cette nouvelle ristourne du gouvernement, pour elle, c'est un soulagement.

"Ça va beaucoup me changer dans mon quotidien. J’envoyais souvent ma fille à l’école en bus ou en RER et là, je vais pouvoir l'emmener à l’école matin, midi et soir. Et je vais pouvoir aller dans Paris pour faire des restaurants, des trucs comme ça que je ne faisais plus”, indique-t-elle.

Mais 30 centimes de remise, c'est encore insuffisant pour Sacha. “Je trouve que ce n’est pas encore un assez gros effort parce qu’on est toujours dans des prix qui ne sont pas abordables pour tout le monde. Il faudrait que ça revienne à 1.30, 1.40, des prix qu’on avait l’habitude de payer. Aujourd’hui, payer 80 euros un plein pour une petite voiture, je trouve que ce n’est pas du tout le bon prix”, appuie-t-il.

L'indemnité pour les gros rouleurs, reportée à janvier 2023

Ce coup de pouce serait valable uniquement pour le mois de septembre et octobre. Trop court, aux yeux d'Yves Carra, porte-parole de l’Automobile club association.

“Cette baisse de 30 centimes, c’est une bonne chose. C’est un bon signal, mais c’est temporaire. On a toujours dit que le prix de l’essence était trop élevé à cause des taxes, 60% de taxes, il ne faut pas l’oublier. Donc, au final, je ne vois pas comment on pourra, avec ce prix du pétrole qui ne fait qu’augmenter, ne pas baisser les taxes”, demande-t-il.

En revanche, l’indemnité carburant ciblée sur les gros rouleurs et les classes populaires est reportée. Elle devait être mise en place à partir de janvier 2023. Jean-Baptiste Baud, directeur des relations publiques de l'association familles rurales, dénonce une mesure injuste pour les automobilistes aux revenus modestes. “La spécificité du milieu rural, et les personnes qui sont obligées, contraintes, de prendre leur voiture parce qu'ils n’ont pas d’autres choix, n’ont pas été intégrées et on reste dans la même enveloppe budgétaire. Donc ça veut dire qu’il aurait fallu que ce soit un petit peu plus juste”, explique-t-il. Le gouvernement évoque une mesure spécifique pour les petites stations rurales.