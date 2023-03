Ventes d’armes: la France pourrait bientôt prendre la 2e place du classement mondial

Dans "Apolline Matin" ce mercredi sur RMC et RMC Story, Emmanuel Lechypre se penche sur le classement mondial des ventes d’armes. En progression, la France se rapproche de la 2e place, occupée par la Russie.

La guerre en Ukraine a fait s'envoler le marché mondial de l'armement, au profit de la France. Entre les périodes 2013-2017 et 2018-2022, les ventes d’armes ont quasiment doublé dans le monde (+93%) selon le dernier rapport du Sipri (Institut international de recherche sur la paix de Stockholm).

En troisième place aujourd’hui, la France pourrait bientôt devenir le deuxième exportateur d'armes au monde. Elle est aujourd’hui 3e derrière les Etats-Unis et la Russie, mais celle-ci voit ses ventes d'avions de combat, piliers de son industrie militaire, s’effondrer.

Sur les cinq dernières années, la France est passée de 7 à 11% des ventes mondiales d’armes. La Russie recule, passant de 22% à 16%.

Au profit de notre Rafale, notamment. L’avion de combat de Dassault a soutenu le secteur l'an dernier: 92 appareils commandés à l'export (80 par les Émirats arabes unis, 6 par la Grèce, 6 par l’Indonésie) contre 37 en 2021.

2022 a également été une année soutenue pour les ventes de canons Caesar. Nexter a vendu 55 unités, toutes versions confondues, à quatre clients dont la République tchèque, la Belgique et la Lituanie.

La France profite du contexte international

Et la tendance devrait se poursuivre. La France a bien plus d'armes majeures en commande export que la Russie, pénalisée par la guerre en Ukraine, les sanctions commerciales et de la pression des Etats-Unis sur ses clients. Les ventes à l'Inde, son premier client et le premier importateur d'armes au monde, ont chuté de 37%.

L’atout de la France, c’est la qualité technique de ses armes mais aussi son positionnement géopolitique : acheter des armes à la France, c’est ne se fâcher avec personne, ni avec les Etats-Unis, ni avec la Russie, ni avec la Chine.