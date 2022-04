"Pixel War": une oeuvre collaborative tourne à la bataille en ligne sur Reddit

Sur la plate-forme américaine Reddit, des internautes du monde entier s'affrontent en dessinant sur une toile de 4 millions de pixels.

La réalisation d'une immense fresque collective en pixels sur la plateforme communautaire Reddit est devenue en quelques heures lundi le théâtre d'une bataille entre personnalités du web de différentes nationalités, chacun décidant de représenter son pays et des symboles nationaux.

Après une première tentative en 2017, le site américain Reddit a rouvert le 1er avril un canevas vierge géant et invité les internautes du monde entier à contribuer au tableau, à raison d'un carré de couleur toutes les cinq minutes. L'espace à colorier devenant rare, l'expérience collaborative s'est vite transformée en guerre de territoire.



La "Pixel War" (bataille de pixels, ndlr) a fait rage jusqu'au petit matin avant de perdre en intensité. Dimanche soir, le Français Kameto (1,2 million de fans sur la plateforme de direct Twitch), rejoint entre autres par les YouTubeurs Squeezie, Inoxtag et ZeratoR, avait appelé sa communauté à "défendre (notre) territoire", face aux pixels adverses.

Négociations

En face, plusieurs influenceurs espagnols et nord-américains, dont le Canadien xQc, l'une des cinq personnalités les plus populaires de Twitch, se sont alliés contre leurs homologues français pour tenter de recouvrir la Tour Eiffel, des personnages d'Astérix ou "Le Petit Prince", insérés dans la fresque représentant la France.



Des négociations ont même eu lieu sur la plateforme de discussion Discord entre les "généraux" de chaque nation, afin de protéger leurs positions et étendre leur territoire, a constaté un journaliste de l'AFP.



La France s'est distinguée avec un gigantesque drapeau tricolore dessiné en pixels, où Zinedine Zidane côtoie notamment un Arc de Triomphe surplombé d'un croissant. Sur cette toile grande de 4 millions de pixels, figurent d'autres symboles du pays: le casque des Daft Punk, Marianne et son bonnet phrygien, ou encore la cathédrale Notre-Dame de Paris.



Cette réalisation a entraîné de nombreuses réactions sur Twitter, dont des messages de soutien de l'équipe de France de rugby et du candidat d'extrême droite à l'élection présidentielle Éric Zemmour: "Bravo à nos internautes français qui défendent notre beau drapeau tricolore sur Reddit !", a salué le candidat condamné plusieurs fois pour incitation à la haine



L'évolution en temps réel de cette oeuvre collaborative, qui s'est transformée en bataille d'influence, a fédéré plusieurs centaines de milliers de spectateurs sur Twitch dans la nuit de dimanche à lundi et continuait lundi après-midi d'attirer de nombreux internautes. Initialement fixée à lundi 16h, la fin de cette "bataille de pixels" pourrait être repoussée de plusieurs heures, face à l'engouement suscité.