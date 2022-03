Quels sont les départements les plus actifs sur Tinder?

La Fédération française du dating a publié le classement des départements de France les plus actifs sur Tinder. Au total, deux millions de Français sont inscrits sur cette application de rencontres.

Certains départements sont-ils plus représentés sur l'application de rencontres Tinder que d’autres? Oui, indique l’étude réalisée par le Fédération français du dating. En tête du classement: le Finistère (4.33%). Les Hautes-Pyrénées (3.98%) et la Haute-Vienne (3.94%) complètent le podium.

Le Top 3 est composé de départements principalement ruraux. En effet, les habitants des grandes villes sont peu présents sur Tinder.

Cela s’expliquerait, selon l'étude, notamment par le fait qu’ils auraient plus d'alternatives pour faire des rencontres. Ils privilégeriaient également d’autres applications, comme Happn et Bumble.

L’application la plus utilisée par les 25-40 ans

Tinder est l’application de rencontres la plus téléchargée au monde. 2 millions de Français y sont inscrits, soit 3% de la population, avec un tiers de femmes et deux tiers d’hommes. En France, Tinder est l’application de rencontres la plus utilisée chez les 25-40 ans.

En bas du classement, on retrouve l’Aisne, l’Eure-et-Loir et le Territoire de Belfort.