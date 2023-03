Un Français sur quatre croit aux fantômes, les sciences occultes en augmentation

Les Français sont de plus en plus nombreux à croire aux fantômes, aux sorcières et aux ovnis selon une étude de l'Ifop.

Près d'un Français sur quatre croit aux fantômes selon une étude de l'Ifop pour le site touristique AMB-USA, repérée par le quotidien La Croix. Parue ce jeudi et intitulée "Français vs Américains, qui croit le plus en quoi", l'étude compare les croyances dans les deux pays. Et les résultats font état d'une augmentation des croyances dans les sciences occultes de chaque côté de l'Atlantique. Les Américains sont ainsi 69% à croire en une ou plusieurs sciences occultes contre 59% des Français.

Et 24% des Français croient aux fantômes, contre 5% seulement en 1982, et 18% aux sorcières. Outre-Atlantique, 46% des Américains assurent aussi croire aux fantômes, contre 9% en 1978. Par ailleurs, les Français seraient 21% à croire aux démons. "Quand on croit en Dieu, quelque part on sait qu'il y a le diable", note ce vendredi sur le plateau des "Grandes Gueules", Joëlle Dago-Serry. "On croit forcément qu'il y a des choses que l'on ne voit pas, que tout n'est pas matérialisé", ajoute-t-elle sur RMC et RMC Story.

Les jeunes de plus en plus nombreux à croire aux théories du complot

La seule croyance qui a reculé, c'est celle de l'existence des ovnis. Les Français sont 28% à y croire contre 33% en 1982, là où près de la moitié des Américains (43%) y croient.

Ces chiffres pourraient à l'avenir augmenter, alors que les jeunes sont de plus en plus nombreux à croire aux théories du complot, à l'astrologie et aux médecines alternatives, et de moins en moins à la science. Selon une précedente enquête de l’Ifop pour les fondations Reboot et Jean Jaurès, intitulée "Génération TikTok, génération toctoc?", réalisée auprès des 11-24 ans, un jeune Français sur six pense que la Terre est plate et un sur quatre doute de la théorie de l’évolution.

Plus réticente au consensus scientifique, la jeunesse se tourne vers d'autres croyances: pseudo-sciences, astrologie, cartomancie ou encore théories complotistes largement diffusées sur les réseaux sociaux, notamment Tik Tok.