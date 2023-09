Un homme trouve 5.000 dollars par hasard dans la rue... et se fait arrêter pour vol

Aux États-Unis, un homme d'une cinquantaine d'années a eu la chance de trouver un sac de 5.000 dollars dans la rue... avant d'être arrêté par la police pour vol.

Robert Withington, un Américain lambda, pensait avoir touché le gros lot lorsqu’il est tombé sur un sac qui contenait environ 5.000 dollars, sur un parking d’une banque du Connecticut…

Voyant qu'il n'y avait personne d'autre aux alentours et que le policier ne faisait pas attention, il a ramassé le sac, l'a mis sous son bras et est retourné à sa voiture.

Mais le sac avait un propriétaire: la banque. Quelques mois après ce qu'il pensait être une matinée chanceuse et lucrative, Robert Withington, 57 ans, a été accusé de vol au troisième degré. Il s'est rendu après une longue enquête, a indiqué la police de Trumbull dans un communiqué de presse.

"Le sac de dépôt bancaire a été laissé par inadvertance sur le sol à l'extérieur de la banque, et a ensuite été récupéré par Withington", ont précisé les forces de l’ordre.

Il encourt... 5.000 dollars d'amende

L’homme a finalement été interrogé par la police et a reconnu qu'il se trouvait à la banque le 30 mai et qu'il avait récupéré le sac d'argent.

"Si j'avais su que j'avais tort en premier lieu, je l'aurais rendu immédiatement. Je ne pensais pas faire quelque chose de mal", a-t-il déclaré à Hearst Connecticut Media

Celui qui n’a pas de casier judiciaire a été libéré dans la foulée, et devra comparaître devant la Cour supérieure de Bridgeport le 5 septembre. Il encourt jusqu'à 5 ans de prison et 5.000 dollars d'amende. “J'ai trouvé de l'argent, et maintenant cela va probablement me coûter de l'argent”, a-t-il conclu...