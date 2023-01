Un lycée américain n'arrive pas à éteindre ses lumières depuis plus d'un an

Une situation ubuesque. Aux États-Unis, le système d'allumage des ampoules d'un lycée américain est bloqué depuis plus d'un an sur le bouton "ON". Impossible de couper les lumières, il va falloir remplacer le système, fait à l'origine pour faire des économies d'énergie.

Un sacré gâchis d'énergie. Le Massachussetts Minnechaug Regional High School de Wilbraham, dans le Massachusetts est un grand lycée public américain d'environ 1.200 élèves et 7.000 ampoules pour les éclairer. Sauf que depuis un an et demi, ce lycée n'arrive pas à éteindre la lumière. En effet, son immense système d'éclairage, conçu à l'origine pour faire des économies d'énergies, est en panne, bloqué depuis le 24 août 2021. Le système est en mode par défaut et ne veut plus s'éteindre.

Un premier devis à un million de dollars

Le lycée a tenté de joindre la société qui a installé le système. Sauf que l'entreprise, revendue à plusieurs reprises depuis l'installation, a été difficile à joindre. Il a fallu plusieurs semaines pour trouver le nouveau responsable qui leur a fait un premier devis estimé à plus d'un million de dollars. S'ensuivent des mois de négociations, de retard administratifs et pendant ce temps-là toujours les milliers d'ampoules allumés et plusieurs milliers de dollars gaspillés par mois. D'autant plus scandaleux que c'est de l'argent public lâché en l'air en temps de sobriété énergétique.

"Nous sommes tout à fait conscients que cela coûte aux contribuables une somme d'argent importante, reconnaît le surintendant adjoint Aaron Osborne. Et nous n'avons cessé de faire tout ce que nous pouvions pour que ce problème soit résolu."

Il était impossible couper l'intégralité le système d'allumage car cela aurait fait sauter tout le système électrique du lycée et même du campus. Mais il y a quelques jours, une solution a été trouvée: tout le système d'éclairage va être modifié. Après une tentative en décembre dernier, un nouvel équipement va être installé en février. Dans un mois, tout pourra enfin être éteint.