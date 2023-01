"Une bonne récompense": la meilleure friterie de France savoure son titre

La meilleure frite de France se situe à Hersin-Coupigny (Pas-de-Calais), selon le classement 2022 du site Les-Friteries.com. Au micro de RMC, l'un de ses responsables savoure.

Les Hauts-de-France toujours rois de la frite. Le site Les-Friteries.com réalise chaque année un classement des meilleurs établissements de France selon les votes et avis de ses utilisateurs.

Pour 2022, c'est donc la "Friterie hersinoise" à Hersin-Coupigny (Pas-de-Calais), commune située entre Lens et Béthune, qui décroche la palme. 9 des 10 meilleures friteries du pays se trouvent d'ailleurs dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais selon ce classement.

"Une bonne clientèle et une bonne frite"

Claudie, une des responsables de la friterie lauréate, savoure le titre au micro de RMC ce vendredi matin.

"C'est une bonne récompense pour nous, ça fait très plaisir ! On était deuxièmes, on s'est dit qu'on ferait tout pour être premiers. Au fil du temps, on s'est fait une bonne clientèle et une bonne frite", explique-t-elle.

Elle rappelle le secret de la bonne frite, bien connu de toutes les bonnes friteries: "On la précuit à 150°C, puis quand la clientèle arrive, on la passe à 180°C. Et après dans le cornet, elle est prête à être appréciée", détaille-t-elle.

La "Chic Frite" de Dunkerque (Nord) arrive 2e du classement, devant la "Friterie du Parc" à Grenay (Pas-de-Calais). Pour retrouver une friterie hors du Nord et du Pas-de-Calais, il faut descendre à la 7e place et se rendre "Chez Mel", à Langres (Haute-Marne).