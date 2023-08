Après la Lune, l'Inde vise le Soleil et lancera un satellite d'étude le 2 septembre

Après avoir réussi avec succès l'alunissage de sa fusée Chandrayaan-3, l'Inde vise désormais le Soleil...

L'Inde, devenue la semaine dernière la première nation à poser un engin spatial près du pôle sud de la Lune, une zone inexplorée, lancera le 2 septembre un satellite d'étude du Soleil, a annoncé lundi l'agence spatiale indienne.

"Le lancement d'Aditya-L1, premier observatoire indien basé dans l'espace destiné à étudier le Soleil est prévu le 2 septembre", a annoncé sur Twitter l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO).

Etudier la météorologie solaire

Aditya, "Soleil" en hindi, sera placé sur une orbite de halo dans un secteur de l'espace situé à 1,5 million de kilomètres de la Terre, et fournira en continu des images claires du Soleil.

"Ce qui procurera un plus grand avantage pour observer l'activité solaire et ses effets sur la météorologie spatiale en temps réel", a indiqué l'ISRO.

L'engin transportera sept modules pour observer les couches extérieures du Soleil, photosphère et chromosphère, en utilisant des détecteurs de champs électromagnétiques et de particules. Il étudiera notamment la météorologie solaire, pour mieux comprendre la dynamique des vents solaires. La Nasa et l'Agence spatiale européenne ont déjà placé sur orbite des engins pour étudier le Soleil, mais il s'agira d'une première pour l'Inde.

Une mission vers Vénus d'ici quelques années

L'alunissage la semaine dernière de la mission indienne Chandrayaan-3, ce qui signifie "vaisseau lunaire" en sanskrit, a fait de l'Inde le quatrième pays à avoir réussi une telle opération, après les Etats-Unis, l'ex-Union soviétique et la Chine. Le programme aérospatial indien est doté d'un budget relativement modeste, mais qui a été considérablement augmenté depuis sa première tentative de placer une sonde en orbite autour de la Lune en 2008.

Selon les experts du secteur, l'Inde parvient à maintenir des coûts bas en reproduisant et en adaptant la technologie spatiale existante à ses propres fins, notamment grâce au nombre important d'ingénieurs hautement qualifiés bien moins payés que leurs confrères étrangers.

En 2014, l'Inde est devenue la première nation asiatique à avoir placé un engin en orbite autour de la planète Mars. Elle prévoit de lancer une mission habitée de trois jours autour de la Terre d'ici l'année prochaine. Il est également prévue une mission conjointe avec le Japon pour envoyer une sonde sur la Lune d'ici 2025 ainsi qu'une mission vers Vénus d'ici deux ans.