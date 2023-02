Offensive en Ukraine, nucléaire, russophobie: ce qu'il faut retenir du discours de Vladimir Poutine

Vladimir Poutine s'adresse à la nation russe ce mardi matin. Il a confirmé que la Russie allait poursuivre son offensive en Ukraine. Il a également accusé les pays occidentaux de vouloir "en finir" avec la Russie.

Le président russe Vladimir Poutine a tenu son traditionnel discours à la nation ce mardi matin. Un discours très large où le président russe a abordé différents sujet de l'offensive en Ukraine, aux conséquences des sanctions économiques de l'occident contre son pays.

L'offensive russe en Ukraine va se poursuivre

Un an quasiment jour pour jour après le début de l'offensive en Ukraine, Vladimir Poutine a promis mardi de poursuivre sa campagne militaire en Ukraine. "Pour assurer la sécurité de notre pays, pour éliminer les menaces venues d'un régime néonazi existant en Ukraine depuis le coup d'Etat de 2014, il a été décidé de mener une opération militaire spéciale. Et nous allons régler pas à pas, soigneusement et méthodiquement, les objectifs qui se posent devant nous", a-t-il déclaré.

Le peuple ukrainien "otage" de "néo-nazis"

Ce n'est pas la première fois qu'il justifie l'offensive russe en Ukraine de cette manière, mais Vladimir Poutine a, de nouveau, affirmé que l'intervention en Ukraine a été décidée pour "défendre les habitants de nos régions historiques, pour éliminer une menace qui venait du régime néo-nazi en Ukraine suite au coup d'Etat de 2014".

Il a également assuré que c'était l'Ukraine qui a fait éclater la guerre. "Nous avons utilisé la force pour arrêter cette guerre", justifie-t-il.

L'occident responsable de l'escalade du conflit

Selon Vladimir Poutine, les Occidentaux, alliés à l'Ukraine, sont responsables de l'escalade du conflit. "Les élites de l'Occident ne cachent pas leur objectif: infliger une défaite stratégique à la Russie, c'est-à-dire en finir avec nous une bonne fois pour toutes", a-t-il martelé.

"La responsabilité de l'attisement du conflit ukrainien et ses victimes (...) repose totalement sur les élites occidentales", a encore dit le président russe.

Les sanctions contre la Russie, un échec?

Face à l'élite politique du pays et des militaires ayant combattu en Ukraine, Vladimir Poutine a aussi remercié "tout le peuple russe pour son courage et sa détermination". Il a notamment évoqué les sanctions internationales qui frappent son pays estimant que les Occidentaux "ne sont arrivés à rien et n'arriveront à rien", alors que l'économie russe a mieux résisté que ce qu'avaient anticipé les experts. "Nous avons assuré la stabilité de la situation économique, protégé les citoyens", a-t-il noté, estimant que l'Occident avait échoué à "déstabiliser notre société".

Poutine accuse l'Occident d'avoir fait de la pédophilie une "norme"

Dans son discours, Vladimir Poutine s'est attaqué à plusieurs reprises aux pays occidentaux. Il a notamment affimé que la pédophilipe était devenu "la norme". "Regardez ce qu'ils font avec leurs propres peuples: la destruction des familles, des identités culturelles et nationales, la perversion et la maltraitance des enfants jusqu'à la pédophilie, sont déclarées comme étant la norme (...). Et les prêtres sont obligés de bénir les mariages entre homosexuels", a-t-il lancé dans son allocution.

Suspension des accords de désarmement nucléaire

Vladimir Poutine a également annoncé mardi que la Russie suspendait sa participation à l'accord New Start sur le désarmement nucléaire et a menacé de réaliser de nouveaux tests nucléaires si les Etats-Unis en font d'abord. "La Russie suspend sa participation au traité START", a déclaré Vladimir Poutine lors d'un discours fleuve fortement hostile aux Occidentaux, appelant les autorités russes à se tenir "prêtes pour des tests d'armes nucléaires" si Washington en réalise en premier.