Pourquoi le discours de Poutine sur l'état de la nation Russe mardi est particulièrement attendu

C'est un moment qui sera scruté dans le monde entier. Le président russe, Vladimir Poutine, va prendre la parole ce mardi matin pour le traditionnel discours sur l'état de la nation. Un discours durant lequel pourrait montrer les muscles à trois jours du premier anniversaire de l'offensive en Ukraine.

Ce mardi matin, Vladimir Poutine prononce son traditionnel discours sur l’état de la Nation russe. Un discours très attendu, mais avec une certaine angoisse comme à chaque fois qu’il prend la parole. Et ce n’est sans doute pas un hasard si le Président américain Joe Biden a choisi d’aller à Kiev à la veille de ce discours.

En tous cas, tout le monde retient son souffle. À commencer par les Russes eux-mêmes qui se demandent bien ce que leur réserve le chef du Kremlin. Une nouvelle offensive en Ukraine? Une mobilisation générale? La loi martiale?

Il faut bien comprendre que, depuis un an, le peuple russe vit au rythme de cette invasion de l’Ukraine. C’est Dimitri Peskov lui-même, le porte-parole du Kremlin, qui le dit. “Toute leur vie tourne autour de cette opération militaire spéciale”. Et pour cause, la télévision d’Etat en parle matin, midi et soir. Des milliers de soldats sont morts ou blessés au combat et Poutine a mobilisé 300.000 hommes supplémentaires, donc autant de familles impactées directement.

A trois jours des 1 an du début de l'offensive

Ce que tout le monde redoute, ce serait l’annonce d’une nouvelle offensive militaire de grande ampleur en Ukraine, mais les services de renseignements, américains notamment, n’ont rien prédit de tel ces derniers jours.

En tous cas, il y aura des annonces. Il se trouve que Poutine s’adresse ce mardi matin à l’Assemblée fédérale qui réunit les parlementaires des deux Chambres au Gostiny Dvor, un Palais des Congrès situé près de la Place Rouge.

Or, mercredi, pendant que Poutine prononcera un second discours lors d’un rassemblement géant où 200.000 personnes attendues au stade Luzhniki de Moscou pour célébrer “la journée des défenseurs de la patrie”, les deux mêmes chambres du Parlement seront réunies en session extraordinaire, sans doute pour mettre en œuvre les décisions que le Président de la Fédération de Russie annoncera ce mardi matin.

Une nouvelle mobilisation à prévoir?

Quelles seront-elles? Difficile de le prévoir. Mais on est à trois jours du 1er anniversaire de l’offensive russe en Ukraine le 24 février 2022 et, à quelques jours près, Moscou célèbre le 9e anniversaire de l’annexion de la Crimée. “Les Russes vivant dans la symbolique, nous pensons qu’ils vont essayer de tenter quelque chose aux alentours du 24 février”, disait il y a quelques jours le ministre de la Défense ukrainien Oleksiy Reznikov.

On peut supposer au minimum que Poutine dira où en est l’armée russe sur le terrain et ce qu’elle projette de faire sur le plan militaire dans les semaines qui viennent. Il se félicitera évidemment des dernières avancées russes dans le Donbass. Et il n’est pas impossible que des militaires participant aux opérations sur le terrain en Ukraine soient invités à assister au discours. Et puis il voudra sans doute répondre à l’unité affichée par les Occidentaux lors de la dernière conférence sur la sécurité à Munich et il réagira forcément aux nouvelles fournitures d’armes à l’Ukraine, notamment des chars.

Vladimir Poutine devrait également faire le point sur la situation économique du pays, sans doute pour s’en féliciter. Selon l’agence des statistiques, le PIB russe s’est rétracté de 2,1% en 2022, ce qui prouve que l’économie russe résiste mieux que prévu au choc des sanctions occidentales. L’inflation, en revanche, dépasse les 12%, ce qui pèse lourdement sur la vie quotidienne des habitants.

Vladimir Poutine pourrait d’ailleurs annoncer un nouveau train de mesures pour soutenir financièrement les soldats mobilisés et leurs familles. Il est vrai que la question deviendrait on ne peut plus pertinente s’il devait y avoir prochainement une nouvelle mobilisation.