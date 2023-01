Des documents confidentiels retrouvés dans la résidence privée de Biden, un procureur spécial nommé

"Un petit nombre" de documents confidentiels datant de l'époque de la vice-présidence de Joe Biden ont été retrouvés dans sa résidence privée, à Wilmington, a indiqué jeudi la Maison Blanche. Un procureur spécial a été nommé pour enquêter sur ces faits.

Le ministre américain de la Justice Merrick Garland a nommé jeudi un procureur indépendant pour enquêter sur des documents confidentiels retrouvés dans un ancien bureau et dans la résidence privée de Joe Biden.

"J'ai signé un document nommant Robert Hur procureur spécial", qui "l'autorise à enquêter sur toute personne ou entité qui pourrait avoir violé la loi" dans cette affaire, a-t-il dit lors d'une courte allocution.

Cette décision est "dans l'intérêt public" et était nécessaire en raison des "circonstances extraordinaires", a-t-il ajouté. "Cette nomination rappelle au public l'attachement du ministère à l'indépendance de la justice dans les affaires particulièrement sensibles, et son engagement à prendre des décisions uniquement guidées par les faits et la loi", a-t-il poursuivi.

Des documents de l'ère Obama

Plus tôt ce jeudi, la Maison Blanche indiquait qu'un "petit nombre" de documents confidentiels datant de l'époque de la vice-présidence de Joe Biden ont été retrouvés dans sa résidence privée, à Wilmington. Le président des Etats-Unis a assuré "coopérer pleinement" avec la justice américaine lors d'un bref échange avec la presse.

A la suite de la découverte d'une dizaine de documents de ce type dans un ancien bureau de Joe Biden à Washington, ses avocats ont inspecté ses deux résidences privées, où des archives "auraient pu être transférées pendant la transition de 2017", a expliqué dans un communiqué l'avocat de la présidence, Richard Sauber. Ils ont retrouvé "un petit nombre de documents supplémentaires datant de l'administration Obama-Biden et classés confidentiels", qui étaient dans le garage de sa maison de Wilmington, dans le Delaware, et dans une pièce adjacente, a-t-il précisé.

Trump visé par une enquête pour le même motif

Ces révélations sont embarrassantes pour le président démocrate, les autorités enquêtant depuis des mois sur la gestion par son prédécesseur républicain Donald Trump de ses propres archives présidentielles. La police fédérale avait mené en août une perquisition spectaculaire dans le club privé de Mar-a-Lago, en Floride, où le milliardaire vit depuis son départ de la Maison Blanche. Le FBI avait saisi des milliers de documents, dont une centaine classés secret défense.

Une loi de 1978 oblige les présidents et vice-présidents américains à transmettre l'ensemble de leurs emails, lettres et autres documents de travail aux Archives nationales.