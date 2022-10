En Belgique, les salariés ont désormais le droit de passer à la semaine de quatre jours

La semaine de quatre jours a été votée la semaine dernière en Belgique. Les employés doivent en faire la demande à leurs employeurs. Si c'est accepté, ils doivent ensuite ramasser leurs heures sur quatre jours au lieu de cinq.

Beaucoup en rêvent, la Belgique l'a fait. Nos voisins viennent d'acter la possibilité de passer en semaine de quatre jours pour les salariés et les fonctionnaires qui en feront la demande.

Attention, il ne s'agira pas de travailler moins, mais de concentrer ses heures hebdomadaires sur quatre jours. A Bruxelles, Camille, fonctionnaire, s'y voit déjà. “Avoir un week-end de deux jours, c’est assez court”, explique-t-elle.

Pour y arriver, cette chargée de communication va devoir ramasser ses 38 heures hebdomadaires en quatre jours au lieu de cinq, mais pas de quoi l'effrayer. “Le fait de faire dix heures par jour est tenable parce que c’est déjà quelque chose qui se passe”, assure-t-elle. Les employeurs aussi disent y trouver leur compte.

“Je pense que ça apporte une motivation à l’employé. À partir du moment où le résultat est là, que les clients sont satisfaits, et l’employé fait son travail, tout le monde y gagne et il y a une satisfaction générale”, appuie Béatrice Delfin-Diaz , qui dirige une entreprise de six salariés à Bruxelles.