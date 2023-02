EN DIRECT Guerre en Ukraine: Volodymyr Zelensky est arrivé à Paris

"Je voudrais que vous vous souveniez que la France et l'Allemagne étaient aux côtés de l'Ukraine durant tous ces mois [...] Nous avons garanti une forte unité de l'Europe, nous avons renforcé le continent et l'Ukraine", affirme, de son côté, Volodymyr Zelensky.

Il a demandé à Emmanuel Macron et Olaf Scholz des avions et de l'armement lourd.

"Plus tôt l'Ukraine obtient l'armement lourd de longue portée, plus tôt nos pilotes obtiennent les avions modernes, avec les chars aussi, alors plus vite se terminera cette agression russe et nous pourrions revenir à la paix en Europe", ajoute le président ukrainien.