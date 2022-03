Énergie : Berlin et Paris se "préparent" à un arrêt éventuel des livraisons de gaz russe

La France et l’Allemagne annoncent se préparer à un éventuel arrêt des importations de gaz russe et réitèrent leur opposition au paiement en roubles des livraisons.

Les ministres français et allemands de l’Économie, Bruno Le Maire et Robert Habeck, ont annoncé ce jeudi se préparer à un éventuel arrêt des importations de gaz russe.

"Il peut y avoir une situation dans laquelle demain (...) il n'y aura plus de gaz russe" et "c'est à nous de préparer ces scénarios là et nous les préparons", a déclaré Bruno Le Maire.