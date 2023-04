Etats-Unis: pourquoi Donald Trump se retrouve face à un juge

Donald Trump doit se présenter ce mardi devant le tribunal de New York. Il va se voir notifier les chefs d’inculpation retenus contre lui dans l’affaire Stormy Daniels, une actrice porno dont il aurait acheté le silence.

L'affaire Stormy Daniels met l'ancien président des Etats-Unis devant la justice. Mardi, Donald Trump va devoir se livrer, se rendre, et il sera donc considéré pendant un moment comme un prisonnier. Il sera photographié, de face et de profil, puis on lui prendra ses empreintes digitales avant qu'il soit conduit devant un juge. Ce que l’on ne sait pas, c’est s’il sera menotté, ni si des photographes seront autorisés à immortaliser ce moment historique.

L’ancien président des USA se verra ensuite notifier les chefs d’inculpation retenus contre lui. On ne les connaît pas encore à cette heure. Puis selon toute vraisemblance, il sera remis en liberté, avec ou sans le paiement d’une caution. Donald Trump a déjà prévu une conférence de presse mardi soir depuis chez lui, en Floride, ce qui prouve qu’il n'envisage pas du tout la possibilité d'être placé en détention. Et, de fait, aucun spécialiste américain ne l'imagine.

Un avocat revanchard

Ce qui est reproché à l’ancien président américain, c’est d’avoir fait verser 130.000 dollars à une ancienne actrice juste avant sa campagne présidentielle de 2016. Ils s'étaient rencontrés dix ans avant, lors d’un tournoi de golf dans le Nevada. Donald Trump était, à l'époque, milliardaire et animateur de télé. Il avait 60 ans. Elle avait 27 ans et rêvait de faire de la télé. En 2016, l’avocat de Donald Trump, Michael Cohen, a versé 130.000 dollars en liquide à l’actrice pour qu’elle ne raconte rien de leur liaison.

Mais l’affaire avait finalement été révélée par la presse. Le FBI avait débarqué chez l’avocat, saisi ses ordinateurs et ses 30 téléphones portables. Et Michael Cohen, se sentant lâché par Donald Trump, avait choisi de plaider coupable. Sur l’argent versé à Stormy Daniels mais aussi sur une somme équivalente versée à une autre maîtresse de Donald Trump pour les mêmes raisons.

L’avocat avait été condamné à trois ans de prison et il avait passé plus d’un an derrière les barreaux. Aujourd’hui, il tient sa revanche, et il ne cache pas sa satisfaction de voir son ancien patron poursuivi pour ces faits pour lesquels lui a déjà payé.

Pas la seule affaire dans laquelle Donald Trump est mis en cause

L’ancien président est mis en cause dans trois autres affaires beaucoup plus politiques. Il pourrait avoir à répondre de l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021. Donald Trump avait encouragé ses partisans à marcher vers le Congrès en sachant que certains d’entre eux étaient armés. Un procureur spécial supervise une enquête fédérale sur ces événements.

Une autre procédure est en cours en Georgie. Quelques jours après la présidentielle de 2020, Donald Trump avait téléphoné au responsable locale du comptage des voix et il lui avait demandé de lui trouver 11.779 votes. Soit ce qu’il fallait pour inverser les résultats. Et ce très long coup de fil avait été enregistré. Cela fera peut-être un jour l’objet d’un procès.

Enfin, la troisième enquête porte sur le fait que Donald Trump, en quittant la Maison Blanche, avait emporté chez lui en Floride des documents classifiés, ce qui pourrait être considéré comme un délit.

Quelles sont les conséquences politiques de toutes ces affaires?

Les conséquences politiques sont impossibles à mesurer puisque personne ne sait si ces enquêtes déboucheront sur des procès, ni quand auraient lieu ces procès, avant ou après la présidentielles de 2024. La seule chose que l’on sait, c’est que tout cela électrise encore un peu plus le débat politiques aux Etats-Unis.

Donald Trump n’a jamais été aussi virulent pour dénoncer les complots dont il dit faire l’objet, la semaine dernière il a été jusqu’à dire: "Si je suis inculpé, il y aura des morts…"

Et tout cela pour l’instant ne lui porte aucun préjudice dans les sondages, ni dans la course au financement de sa campagne. Il a même reçu 4 millions de dollars de soutien depuis l’annonce de sa convocation au tribunal de New York. Il est pour l’instant ultra-favori pour remporter la primaire républicaine, sauf que la route est encore très longue et semée d'embûches judiciaires.