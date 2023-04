Etats-Unis: qui est Alvin Bragg, le procureur qui a inculpé Donald Trump?

L'ancien président des USA, Donald Trump, va comparaître ce mardi devant un tribunal à New York. Une première dans l'histoire, avec en personnage clé Alvin Bragg, le procureur qui le fait inculper.

Alvin Bragg est le pire cauchemar de Donald Trump. C’est à cause de lui que l’ancien président va devoir ce mardi se livrer au tribunal et se voir signifier les chefs d’inculpation retenus contre lui dans l’affaire Stormy Daniels, une actrice porno dont il aurait acheté le silence. Ce que le procureur reproche à Donald Trump, ce n’est pas d’avoir payé l’actrice, c’est surtout d’avoir ensuite maquillé la dépense pour qu’elle apparaisse différemment dans les comptes de campagne.

On ne peut pas dire que le procureur se soit lancé tête baissée dans ce combat. Au contraire, deux de ses adjoints ont démissionné l’an dernier parce qu’il le trouvait trop hésitant.

Alvin Bragg n’était pas persuadé de la solidité du dossier, mais finalement, on le sait, il a donc obtenu d’un grand jury l’inculpation de Donald Trump, qui sera traité au tribunal comme un prisonnier lambda. Ce qui est une première dans l’histoire américaine.

Né dans le Harlem dangereux des années 70

Alvin Bragg est né à Harlem, il y a 49 ans, au nord de Manhattan, quartier noir et à l’époque très violent. Alvin Bragg raconte qu’avant d’avoir 21 ans, il a été braqué six fois, trois fois par des délinquants, trois fois par des policiers.

Il constate que les noirs sont discriminés par la police et la justice et c’est ce qui le motive pour devenir avocat, puis magistrat. Il se présente ensuite à l'élection pour devenir le procureur de Manhattan sous l’étiquette démocrate et il est le premier noir élu à ce poste.

Pendant sa campagne il avait promis de moins poursuivre les délits mineurs et de moins emprisonner les petits délinquants. Il garde l’image d’un progressiste même si une fois élu, il a dû mettre de l’eau dans son vin, sous la pression du maire de New York et des électeurs.

Donald Trump, naturellement, le déteste. Il a traité Alvin Bragg de “gauchiste”, de “raciste” et même “d’animal”. Leur combat ne fait que commencer…