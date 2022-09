"God save the King": les nouvelles paroles de l'hymne national britannique

Avec le décès de la reine Elizabeth II et l'accession au trône de Charles III, l'hymne britannique, le "God save the Queen", va devenir le "God save the King". Retour sur les nouvelles paroles et l'histoire de ce chant aux origines floues.

Un changement auquel il va falloir s'habituer. Après 70 ans de "God save the Queen", l'hymne britannique devient officiellement le "God save the King". Quatre mots déjà prononcés, ce jeudi soir, lors du discours hommage de la Première ministre Liz Truss à Elizabeth II.

Les paroles de l'hymne britannique vont donc changer et reprendre la forme qu'elles avaient entre le 22 janvier 1901 et le 6 février 1952, respectivement date du décès de la reine Victoria et date d'accession au trône d'Elizabeth II, soit pendant les règnes d'Edouard VII (1901-1910), George V (1910-1936), Edouard VIII (1936) et George VI (1936-1952). Voici un enregistrement de celui-ci.

Les paroles du "God save the King":



God save our gracious King,

Long live our noble King,

God save the King!

Send him victorious,

Happy and glorious,

Long to reign over us;

God save the King!



O Lord, our God, arise,

Scatter his enemies,

And make them fall!

Confound their politics,

Frustrate their knavish tricks,

On Thee our hopes we fix,

God save us all!



Thy choicest gifts in store

On him be pleased to pour;

Long may he reign;

May he defend our laws,

And ever give us cause

To sing with heart and voice:

God save the King!