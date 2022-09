Mort d'Elizabeth II: "Sa mort laisse un grand vide", le message d'Emmanuel Macron aux Britanniques

Emmanuel Macron a adressé ses "condoléances" à la famille royale et au peuple britannique dans un message vidéo posté sur son compte Twitter, où il rend hommage à "LA reine" qui "sera toujours dans nos cœurs".

"Aujourd'hui, nous sommes tellement tristes." C'est par ces mots en français, qu'Emmanuel Macron a commencé sa déclaration aux "citoyens du Royaume-Uni et du Commonwealth". Dans une vidéo de trois minutes postée sur son compte Twitter ce vendredi, le président français a rendu hommage à la reine Elizabeth II, dans un discours quasi intégralement en anglais, avouant que c'était "avec beaucoup de tristesse que le peuple français a appris la mort de Sa Majesté la Reine Elizabeth II".

"Sa sagesse et son emphatie nous ont aidé à tracer une voie au milieu des aléas des 70 dernières années. Sa mort laisse un grand vide".

Une reine francophile

Emmanuel Macron a retracé l'histoire des Français et de cette souveraine qu'ils ont connue au début des années 1950. Le 2 juin 1953, le couronnement d'Elizabeth II est le premier événement diffusé à la télévision en Eurovision et ainsi diffusé en France. Pour le président, "des millions de personnes ont découvert les images de son couronnement et ont été captivés par cette jeune reine qui faisait preuve d'une telle force et d'un tel courage". "Le courage d'une vie marquée par la guerre et bientôt le courage de défendre d'un siècle à l'autre les valeurs de liberté et la tenacité. Ses paroles sont rares mais puissantes et sa dignité inébranlable en on fait un symbole permanent du Royaume-Uni."

Emmanuel Macron a ensuite retracé l'histoire d'amour entre la France et la reine défunte, soulignant que les Français ont "apprécié son affection pour la France".

"Elle maîtrisait notre langue, aimait notre culture et touchait nos cœurs. Depuis son couronnement, elle a connu et s'est entretenu avec tous nos présidents. Aucun autre pays n'a eu le privilège de la voir aussi souvent que nous."

"Elle sera toujours dans nos cœurs"

Le chef de l'État a aussi décrit ses souvenirs avec la reine, qu'il avait rencontrée à plusieurs reprises: "J'ai connu en elle un grand chef d'État, un exemble unique de dévotion à son peuple et une très proche alliée. Avec elle, la France et le Royaume-Uni ne partageaient pas seulement une entente cordiale mais un partenariat loyal, sincère et chaleureux."

"Pour vous, c'était votre reine. Pour nous, c'était LA reine. Pour nous tous, elle sera toujours dans nos cœurs."

Emmanuel Macron explique vouloir commémorer et perpétuer dans son action "les valeurs qu'elle n'a jamais cessé d'incarner et de promouvoir: la force morale de la démocratie et la liberté".

Il conclut en adressant "nos sincères condoléances à Sa Majesté le Roi, la famille royale, au peuple britannique et à tous ceux qui aimaient la Reine". "Elle nous manquera profondément. Nous sommes avec vous."