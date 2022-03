Guerre en Ukraine: comment Kiev s'organise face au strict couvre-feu de la ville

Le maire de la ville de Kiev a annoncé un couvre-feu de 24h en réponse aux bombardements russes. Un couvre-feu très strict pendant lequel personne n'a le droit de sortir. Les Ukrainiens ont ainsi dû s'organiser.

La capitale ukrainienne, Kiev, est sous le coup d'un couvre-feu depuis mardi soir 20h jusqu'à jeudi matin 7h. Interdiction pour les habitants de sortir alors que de nouvelles frappes mardi matin ont fait au moins 4 morts. La ville vit un "moment dangereux et difficile" a annoncé le maire. Et le couvre-feu est extrêmement strict. Les autorités ont prévenu que quiconque serait dehors serait à minima plaqué au sol et arrêté, mais en cas de doute, les autorités pourraient même leur tirer dessus.

Dans la ville, les habitants ont accueilli ce couvre-feu avec sérénité. Devant les dégâts d'une frappe aérienne dans le centre-ville, Dacha comprend cette décision.

“Vu ce qu'il vient de se passer, je pense que le couvre-feu, c'est vraiment la meilleure des solutions. Si tout le monde reste à la maison, il y aura moins de victimes”, indique-t-il.

A ses côtés, son fils Dmytro, 9 ans, vit lui aussi plutôt bien la situation. “Moi, je vais regarder la télévision et je vais jouer sur mon téléphone”, confie-t-il.

Pas de cohue dans les supermarchés mardi

Avec cette interdiction de sortir, certains ont dû faire des courses mardi. Dans ce supermarché, l'affluence était un peu plus forte que d'habitude. Pas de cohue pour autant. Car Polina comme les autres clients, n'ont pas acheté de grandes quantités de nourriture.

“Il n'y a pas tant de produits que ça dans les supermarchés donc il ne faut pas qu'on en prenne trop avec nous. Voilà moi, j'en laisse pour les autres, j'achète uniquement ce dont j'ai besoin pour tenir deux jours”, détaille-t-elle.

À l’extérieur de la ville, dans les hypermarchés, les provisions ne manquent pas. C’est une véritable économie de guerre qui s’est mise en place dans le pays avec des gens qui acceptent de travailler beaucoup plus, pour pouvoir approvisionner les magasins.

En tout cas, ce couvre-feu n'aura ébranlé l'optimisme d'aucun des habitants de Kiev que nous avons rencontrés. L'un d'eux nous a même confié attendre sereinement la victoire de son pays pour boire, une coupe de champagne.