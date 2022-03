Guerre en Ukraine: les banlieues de Kiev bombardées, les habitants continuent à fuir

La grande banlieue de la capitale de l'Ukraine, Kiev, est bombardée par l'armée russe. Des habitants qui ont tout perdu essayent encore de fuir, tant qu'il est temps.

L'étau se reserre autour de Kiev. D'épaisses fumées noires sortent des billes d'Irpine et de Boutcha, à 15km dse la capitale ukrainienne. Depuis plusieurs jours, l'armée russe attaque de nombreux faubourgs au sol, mais aussi par des tirs d'artillerie ou des bombardements.

Zoia n'a que deux petits sacs à dos et ses deux labradors, Jerry et Cherry, avec elle. Boutcha, sa ville, a été frappée par les Russes hier matin, juste avant que le soleil ne se lève. Sa maison a été bombardée, l'église a été bombardée, le jardin d'enfants à été bombardé.

"Il n'y a plus d'électricité, plus de gaz, plus d'eau potable, et il fait très très froid dehors", explique-t-elle