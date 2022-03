Guerre en Ukraine: une frappe ukrainienne fait 20 morts à Donetsk selon les séparatistes russes

Les tensions ne faiblissent pas en Ukraine après plus de deux semaines de conflit.

Les frappes se poursuivent en Ukraine au 19e jour du conflit ukraino-russe, et le bilan humain s'aggrave chaque jour un peu plus. Les séparatistes pro-russes de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, ont affirmé lundi qu'une frappe ukrainienne avait causé la mort d'au moins 20 personnes et fait neuf blessés dans le centre de cette grande ville industrielle.

Sur son compte Telegram, la défense territoriale de Donetsk a publié des photos montrant plusieurs corps ensanglantés gisant dans une rue, au milieu de débris. Selon cette source, les défenses anti-aériennes séparatistes ont intercepté un missile ukrainien dont les "débris" ont ensuite touché les victimes.

Plus d'informations à suivre