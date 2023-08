Italie: 41 disparus après le naufrage d'un bateau de migrants au large de Lampedusa

41 personnes sont disparues après le naufrage d'un bateau de migrants, près de l'île italienne de Lampedusa.

Une énième tragédie. Selon les informations de l'AFP et de La Repubblica, 41 personnes sont portées disparues après le naufrage d'un bateau de migrants au large de l'île italienne de Lampedusa.

Au total, ce sont 45 migrants qui sont partis de Sfax, en Tunisie, pour tenter de rejoindre l'Europe. Pour le moment, seulement quatres rescapés, trois hommes et une femme originaires de Côte d'Ivoire et de Guinée, ont été debarqués par des gardes-côtes italiens.

Un terrible naufrage survenu entre le 3 et 4 août

Corriere della Sera. "Après environ six heures de navigation, le petit bateau en métal de 7 mètres a chaviré à cause d’une grande vague et tous les migrants ont été projetés dans la mer”, précise un des survivants au journal italien le

Quarante et une personnes dont trois enfants sont portés disparus et présumées mortes par les autoritées italiennes. Les agences de l'ONU pour les réfugiés (HCR), l'enfance (Unicef) et les migrations (OIM) déplorent dans un communiqué commun ce "terrible naufrage survenu entre le jeudi 3 et le vendredi 4 août" en Méditerranée.

