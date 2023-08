13.5°C dans l'eau: qu'est-ce que l'upwelling, ce phénomène qui rafraîchit la mer Méditerranée?

Pas facile d'aller se baigner avec une eau à moins de 15 degrés en plein mois d'août. C'est pourtant ce qu'ont vécu les baigneurs de La Ciotat dimanche. En effet, la température de la Méditerranée est tombée à cause du vent fort de ces derniers jours.

Juillet 2023 a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre, a confirmé mardi le service européen Copernicus. Une chaleur qui s'est ressentie sur le littoral méditerranéen avec des températures atteignant même 39,2 °C le 19 juillet à Cannes.

Pourtant, l'eau de la Méditerranée est, elle, étonnamment fraîche pour la saison. 15,2°C à Marseille, 15,7°C à l'île de Porquerolles près de Toulon. Un refroidissement temporaire de l’eau provoqué par le vent. En effet, le mistral, a soufflé fort ces derniers jours. Le phénomène s'appelle l'upwelling. Il s'agit de la remontée en surface d'eaux profondes, plus froides, alors que l’eau de la surface, chauffée par le soleil, est repoussée au large par le vent.

À La Ciotat, les plages sont bondées de monde, serviette contre serviette. Pourtant, dans la mer, on y trempe seulement les pieds. Et pour cause, la Méditerranée depuis quelques jours, “y a beaucoup de gens qui ont du mal à entrer dans l’eau”.

Zoé, 10 ans, vient de tenter l’expérience. “Je me suis baignée entièrement et elle est froide”, confie-t-elle.

Un retour à la normale pour le week-end du 15 août

Même si elle avoue que si l’eau était plus chaude, elle y passerait beaucoup plus de temps. Une eau qui est même descendue à 13,5 degrés cette semaine. C’est presque 10 degrés de moins que d’habitude. Alors Nicolas, loueur de paddle à la Ciotat, a décidé de fermer boutique pour quelques jours. “Je dis à la clientèle de repasser dans quelques jours. Si je loue le paddle, ils vont mettre le pied dans l’eau et ils vont dire ‘merde, je me suis fait avoir’”, s’amuse-t-il.

Un phénomène qui s’explique par un vent très fort sur la côte comme l’explique Paul Marquis, prévisionniste.

“On a un phénomène d’upwelling quand les eaux froides des profondeurs remontent à la surface et remplace les eaux chaudes. On voit que la température est presque digne de l’hiver, mais en plein été”, assure-t-il.

Mais l’été dans l’eau devrait vite revenir, ajoute Paul Marquis. Pour le week-end du 15 août, l’eau devrait retrouver ses 22 à 23 degrés habituels.