"Les gendarmes ne peuvent plus intervenir": des migrants prennent la mer au milieu des touristes

Une photo publiée dans le journal La Voix du Nord montre une nouvelle étape dans la crise migratoire. On y voit un bateau, rempli de migrants qui vont tenter la traversée vers l'Angleterre, au milieu des touristes et en pleine journée à Boulogne-sur-Mer. Une situation qui n'étonne même plus les locaux.

Un bateau qui charge des migrants sur une plage bondée, en pleine matinée au milieu des vacanciers à Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. La photo a fait la une mardi du journal "La Voix du Nord". On y voit des enfants dans des petits voiliers, des adeptes du yoga, des vacanciers profitant de la Côte d’Opale. Tous ont assisté à ce nouvel épisode de la crise migratoire.

La photo traduit une réalité. Depuis quelques jours, les tentatives de traversée de la Manche se multiplient, autour de Boulogne-sur-Mer, et souvent même aux yeux de tous. Depuis sa friterie face à la mer, Sullivan croise souvent, à la nuit tombée, ces groupes qui s'engouffrent dans les dunes.

“C’est souvent des bandes d’au moins dix personnes. Souvent, c’est le soir quand nous on ferme la terrasse, vers 22h30-23h. Ils n’ont pas de nourriture, ils sont juste là pour tenter la traversée”, indique-t-il.

Les départs commencent au petit matin. 17 tentatives pour la seule journée de mardi d'après Olivier Ternisien, coprésident d'Osmose 62, une association d'aide aux migrants. “Il faut savoir qu’on a eu un hiver un peu plus long et que du coup, les camps se sont remplis. Maintenant, à la moindre fenêtre météo positive, ils vont tenter”, explique-t-il.

Un tiers des embarcations ont rejoint l'Angleterre

Et parfois même en pleine journée, au milieu des vacanciers, grâce à une nouvelle technique: le taxi-boat. Désormais, les passeurs demandent aux migrants de ne plus attendre le bateau sur la plage, mais d'aller directement dans l'eau, pour une raison imparable.

“Une fois dans l’eau, les gendarmes ne peuvent plus intervenir. Ils réinventent des choses de plus en plus dangereuses pour faire passer les groupes”, ajoute Olivier Ternisien.

Une fois dans l'eau, les migrants passent sous la responsabilité de la préfecture maritime. Dans le département, depuis le début de l'été, seulement un tiers des embarcations ont réussi à rejoindre l'Angleterre. Toutes les autres ont dû être prises en charge par les secours en mer.