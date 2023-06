Italie: Silvio Berlusconi est mort

L'ancien chef d'Etat italien Silvio Berlusconi est mort à l'âge de 86 ans. Il souffrait d'une leucémie chronique ces dernières années.

"Il Cavaliere" est mort. Homme d’affaires et homme de pouvoir, ancien président de l'AC Milan, Silvio Berlusconi, qui a dominé la vie politique italienne et sera resté à la tête du gouvernement pendant neuf ans (de 1994-1995, 2001-2006 et 2008-2011), est mort ce lundi 12 juin 2023. C'est le journal italien Corriere della Sera qui a annoncé son décès ce lundi en milieu de matinée.

Sa santé était fragile ces derniers mois. Il avait été hospitalisé entre le 5 et le 17 avril dans une unité de soins intensifs, en raison d'une infection pulmonaire et d'une leucémie chronique. L'entourage de Berlusconi a confirmé à l'AFP que son décès était lié à cette leucémie.

Malgré plusieurs scandales politico-judiciaires à travers les années, l'ancien chef d'Etat avait été réélu sénateur de Lombardie en 2022, et avait gardé une grande popularité auprès de la frange conservatrice de l'Italie. Sa formation politique "Forza italia", créé en 1994, participe d'ailleurs activement à la coalition de droite et extrême-droite menée actuellement par Giorgia Meloni.

Fortune dans les affaires avant la politique à 58 ans

Né en septembre 1936 et fils d'un employé de banque milanais, Silvio Berlusconi avait fait ses débuts comme animateur, avant de faire fortune dans l'immobilier et la télévision, devenant l'homme le plus riche d'Italie dans les années 80. En 1986 Berlusconi lance "La 5", toute première chaîne française de télé privée. Une nouveauté appuyée par François Mitterrand qui savait qu’il allait perdre les législatives et donc ne plus contrôler les chaînes publiques.

Il a ensuite lancé son parti "Forza italia" en 1994 et s'est s'emparé du pouvoir en quelques mois. Trois fois président du Conseil, il rebondira également au Parlement européen en 2019 après avoir purgé sa seule et unique condamnation définitive pour fraude fiscale dans l'affaire Mediaset en 2013. Son règne est marqué par d’innombrables affaires, dont le scandale Ruby, une prostituée mineure, et de forts soupçons de liens avec la mafia.

Le football dans la peau

"Il Cavaliere" a longtemps possédé le prestigieux club de l'AC Milan, racheté en 1986. Après 5 victoires en Ligue des champions, il a dû lâcher les rênes pour se renflouer et vend le club à un groupe chinois en 2016.

Silvio Berlusconi avait ensuite rapidement jeté son dévolu sur le club de Monza, racheté en 2018 en 3e division et aujourd'hui ancré en 1re division. Le dernier succès d'une vie tumultueuse qui n'aura laissé personne indifférent en Italie et dans le monde.