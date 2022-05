"J’ai un sérieux problème!": le pilote fait un malaise en vol, le passager pose l’avion tout seul

Alors que le pilote de son avion était victime d’un malaise, un passager, sans expérience en pilotage, a réussi à faire atterrir l'appareil en Floride. Sans heurts.

Mardi, le ciel est dégagé au large de la Floride, quand la tour de contrôle reçoit un appel radio inquiétant. "J’ai un sérieux problème, mon pilote est incohérent. Je ne sais pas du tout comment faire voler un avion", dit un passager. Alors que son pilote vient de faire un malaise, le passager de cet avion privé se retrouve aux commandes de l’appareil.

La tour de contrôle réagit immédiatement: "Quelle est votre position?". "Je n’en ai aucune idée", répond le passager qui reçoit une consigne: "maintenez les ailes à l’horizontal et essayez de descendre".

Aidé par un instructeur de vol depuis la tour de contrôle

Les agents localisent l'appareil. Coup de chance: l'un des contrôleur de l'aéroport le plus proche est aussi instructeur de vol. En quelques minutes, il lui explique comment aborder la piste et utiliser les freins. Grâce à lui, et au sang froid de l'apprenti-pilote, l'avion a finalement atterri sans heurts à l'aéroport de Palm Beach, en Floride, et a évité le drame.

Les pilotes en vol aux alentours se sont dit impressionnés. Et sur le tarmac, le passager a rencontré son instructeur. Il lui a confié que son seul désir était de retrouver sa femme, enceinte.

Le pilote, dont le nom n’a pas été révélé, a été conduit à l'hôpital, mais aucune information n'a été communiquée sur son état. La Federal Aviation Administration a ouvert une enquête sur l'incident.