JO 2012, Paddington... quand Elizabeth II jouait la comédie pour des vidéos humoristiques

Parmi les nombreux hommages rendus à la reine Elizabeth II, décédée ce jeudi, beaucoup ont mis en avant son humour, parfois spontané, parfois mis en scène. À plusieurs reprises, elle a joué la comédie dans des vidéos, pour faire la promotion d'événements tels que les Jeux olympiques, les Invictus Games ou encore son jubilé.

Si elle a toujours accompli son rôle de souveraine et respecté les protocoles, la reine Elizabeth II n'en a pas oublié son humour.

"Sommes-nous censés faire comme si nous nous amusions ?", avait-elle déclaré lors d'une photo officielle du G7, en 2021, faisant rire les autres chefs d'État présents. Au-delà de ces petites touches d'humour spontanées, la reine a accepté de se mettre en scène dans plusieurs vidéos afin de promouvoir plusieurs événements.

Elle a, notamment, marqué les esprits pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques à Londres en 2012. Dans une vidéo de six minutes, diffusée sur les écrans géants du stade, on voit le célèbre James Bond, interprété par Daniel Craig, arriver à Buckingham Palace et marcher dans l'enceinte du château, suivi des chiens de la souveraine.

Il rejoint Elizabeth II dans une pièce, qui lui dit "bonsoir M. Bond" et ils partent ensemble, vers un hélicoptère. Alors qu'ils survolent Londres, les deux sont acclamés par les Britanniques et ils arrivent au-dessus du stade olympique. C'est le moment du saut en parachute, une entrée triomphale. Elle n'a évidemment pas fait le saut elle-même, un cascadeur a été maquillé, habillé et coiffé de la même façon que la reine, pour donner l'illusion, et ça fonctionne!

Elisabeth II face à Michelle et Barack Obama

En 2016, c'est dans un clip avec son petit-fils, le prince Harry, qu'elle se met en scène. À l'occasion des Invictus Games, une compétition sportive qui oppose des soldats blessés du monde entier, Michelle et Barack Obama envoient une vidéo à Harry. "Hey, Prince Harry, tu te rappelles quand tu nous as dit de tout donner pour les Invictus Games?", dit Michelle Obama. "Attention à ce qui peut t'arriver", ajoute son mari. Derrière eux, trois vétérans sont faussement menaçants.

En réponse, Harry publie également une vidéo. On l'y voit avec sa grand-mère, la reine, expliquant les exploits réalisés pendant ces jeux. Alors que son téléphone sonne, il le prend "oh un message de Michelle", dit-il, alors que le nom de FLOTUS (première dame des États-Unis d'Amérique) apparaît. Ce message n'est autre que la vidéo avec Barack Obama. À la fin, la reine hausse les épaules. "Oh, vraiment? Please", déclare-t-elle avec un (faux) dédain.

Paddington à Buckingham Palace

La dernière fois où la reine a joué de son image remonte au mois de juin 2022. La vidéo a été diffusée en préambule d'un concert pour son jubilé de platine.

Dans ce sketch, on la voit à Buckingham Palace, prendre un thé avec l'ours britannique Paddington, très connu chez les enfants. Après avoir fait plusieurs bêtises, il propose un sandwich à la reine. "J'en garde toujours un en cas d'urgence", lui dit l'ours. "Moi aussi. Je garde le mien ici", lui répond-elle en le sortant de son sac.

Elle fêtait alors ses 70 ans de règne. Elle est la monarque qui est restée sur le trône le plus longtemps au Royaume-Uni.