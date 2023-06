L'Italie va rendre un hommage national controversé à Silvio Berlusconi

Les obsèques officielles de Silvio Berlusconi, décédé lundi à 86 ans des suites d'une leucémie, débuteront à 15h ce mardi à la cathédrale de Milan. Ces funérailles d'Etat, prévues par le protocole, seront accompagnées d'une journée de deuil national, une première pour un ex-Premier ministre qui n'est cependant pas du goût de tous les Italiens.

Jour de deuil national en Italie ce mercredi. Silvio Berlusconi, ancien président du conseil, aura le droit tout à l’heure à des funérailles d’Etat, dans la cathédrale du Duomo à Milan.

Une cérémonie en grande pompe, où l’on attend des milliers de personnes, mais une question se pose: “Il Cavaliere”, miné pendant des décennies par les affaires, mérite-t-il des funérailles d’Etat ?

Dans les rues, tout le monde à son avis sur la question. “Pour moi non. Il a pensé plus à ses intérêts personnels qu’à ceux de son pays. L’Etat ne lui doit rien”, assure Piero. “Je dis oui, il a donné du travail à tellement de monde, il le mérite”, estime de son côté Yolanda.

Les commerces appelés à fermer

Pour ces funérailles d’Etat, le gouvernement invite commerces et restaurants à fermer à 15h pour honorer la mémoire de l’ancien président du conseil. Valentina, qui tient un magasin de vêtements, s’y pliera avec émotion.

“Je veux m’unir à la douleur que connaît en ce moment Milan et toute l’Italie. Une personnalité comme la sienne, on n’en retrouvera pas de sitôt”, appuie-t-elle.

Mais sur le trottoir d’en face, la librairie d’Alessandro ne veut pas entendre parler de la cérémonie au Duomo. Il restera ouvert en attendant la fin du chapitre Silvio Berlusconi. “Je ne ressens rien pour lui, il incarne un passé qui j’espère ne se répétera plus jamais”, appuie-t-il.

Une passante qui s’amuse de ce débat et de cette effervescence résume: “Qu’on le veuille ou non, on pourra dire que, pour une fois tous les chemins mènent à Milan”.