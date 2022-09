L'ouragan Ian a violemment frappé la Floride, au moins 12 morts

L'ouragan Ian et ses vents allant jusqu'à 300 kilomètres heures ont touché la Floride, provoquant d'importants dommages. Selon le dernier bilan, qui reste évolutif pour l'instant, 12 personnes ont perdu la vie.

Des dégâts historiques pour la Floride, aux États-Unis, après le passage de l'ouragan Ian. Au moins 12 morts sont à déplorer, mais le bilan humain, qui pourrait être "substantiel" selon Joe Biden, devrait s'alourdir.

Plus de 2,5 millions de foyers restaient privés d'électricité jeudi soir selon le site spécialisé PowerOutage. Alors que des villes se retrouvent dévastées, le président américain a déclaré jeudi matin l'état de catastrophe naturelle majeure, ce qui permet de débloquer des fonds fédéraux additionnels pour les régions touchées.

“Les conséquences et les dommages engendrés par cette tempête sont historiques" a estimé jeudi le gouverneur de Floride après le passage de l'ouragan. Jeudi matin, les habitants sont sortis après une nuit difficile où les vents ont parfois atteint les 300 km/h. À la sortie de sa maison, Marie n’a pu que constater les dégâts.

“Tout le toit de la terrasse était complètement arraché, la structure est complètement détruite. On n’a pas d’électricité et on n’a pas d’eau courante. Chacun a son puits dans le jardin et le problème, c’est que c’est alimenté par des pompes qui ont besoin d’électricité. Donc plus d’électricité veut dire plus d’eau”, détaille-t-elle.