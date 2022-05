La Finlande et la Suède dans l'OTAN? Pourquoi ces décisions seraient historiques

La Finlande a officiellement déposé dimanche une demande d'adhésion à l’OTAN. Et la Suède devrait rapidement faire la même démarche. Un tournant majeur pour ces deux pays qui jusqu’à présent étaient neutres.

Un tournant majeur pour les relations internationales. La Finlande a officiellement demandé dimanche à adhérer à l'OTAN, l'alliance politico-militaire entre l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord. Une décision et un choix très fort car le nom de ce pays scandinave était devenu synonyme de “neutralité”. On parle de la “finlandisation” d’un pays pour dire que c’est un pays non-aligné, un pays qui reste à l'écart des alliances militaires. Ce qui s’est donc passé dimanche est historique.

Pourquoi la Finlande a cette tradition de neutralité

Cette tradition de neutralité remonte au milieu du XXe siècle. Ce pays appartenait au départ à la Suède qui l’a cédé à la Russie en 1809. Au moment de la révolution Russe en 1917, le pays a proclamé son indépendance. En 1939, l’Union soviétique a envahi la Finlande, mais le peuple finlandais a résisté, et finalement, à la fin de la guerre en 1945, Moscou accepte que la Finlande garde son indépendance, ne soit ni une république soviétique ni un pays satellite. Mais à une condition: une stricte neutralité militaire et diplomatique.

C’était donc une neutralité imposée, cette “finlandisation” voulait dire “non-alignement” mais cela signifie aussi “domination” d’un petit par son grand voisin, en l'occurrence de la petite Finlande par l’empire soviétique.

Pour la Suède, c’est différent. Là, c'est une tradition de neutralité, un peu comme la Suisse. C’est un pays qui n’a plus connu la guerre depuis l'époque napoléonienne.

Pourquoi ces deux pays demandent aujourd’hui à adhérer à l’Otan

A cause bien sûr de l’invasion de l’Ukraine, qui a fait basculer les opinions publiques en Finlande et en Suède. Traditionnellement attachés à la neutralité, les Finlandais et les Suédois souhaitent maintenant majoritairement rejoindre le camp américain. Et profiter de la protection américaine en cas d’agression de la Russie.

L’article 5 de la charte de l’OTAN prévoit qu’une attaque contre un de ses membres serait une attaque contre tous ses membres. Et donc que tous les membres de l’OTAN seraient obligés de riposter. Demain, si la Finlande était attaquée par son voisin russe, la France n’aurait pas d’autre choix que de venir en aide à la Finlande.

Pourquoi les Russes sont-ils à ce point opposés à cette adhésion?

Les Russes sont furieux parce qu'ils considèrent que l’OTAN est une organisation militaire hostile et menaçante. Ils ne supportent pas l’idée que leurs voisins directs puissent accueillir des bases militaires américaines. Et c’est la principale raison de leur invasion de l’Ukraine. C’est bien parce que l’Ukraine souhaitait adhérer à l'Union européenne et à l’OTAN que Vladimir Poutine a lancé ses chars.

Aujourd’hui, la Russie a une petite frontière commune avec plusieurs membres de l’OTAN. Deux pays baltes et la Pologne, mais demain après l'adhésion de la Finlande, c’est une frontière de 1.300 kilomètres que la Russie partagerait avec un membre de l’OTAN. Et Saint-Pétersbourg, la deuxième ville de Russie n’est qu'à 170 kilomètres de la frontière finlandaise. Pour eux c’est donc une menace, et une menace très proche.

Ce que demande la Russie, c’est que l’OTAN revienne à sa configuration de 1997, c'est-à-dire avant l'adhésion de ses anciens pays satellites, comme la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie. C’est ce que demande la Russie et qu’elle n'obtiendra pas, puisque ces pays n’ont aucune envie de revenir en arrière.

Est-ce que les Russes ont les moyens de s’opposer à l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN?

De s’y opposer non, de faire savoir leur mécontentement oui. Déjà dès samedi, la Russie a cessé de livrer de l'électricité à la Finlande. Vladimir Poutine peut aussi ordonner des manœuvres militaires, des tirs de missile très près de la Finlande, des intimidations militaires, comme lorsqu'en mars dernier un avion russe avait volontairement violé l'espace aérien finlandais. Les spécialistes craignent aussi que des cybers attaque, et il y en déjà eu.

On s’attend à ce genre de gesticulations mais pas à plus. Une invasion de la Finlande paraît tout à fait invraisemblable. La Finlande n’est pas l’Ukraine, c’est un membre de l’Union européenne, bientôt un membre de l’OTAN. Toute offensive contre le pays serait donc une déclaration de guerre à l'Europe et aux Etats-Unis. C’est justement pour ça que la Suède et la Finlande demandent à rejoindre l’OTAN. Et à la rejoindre, sans délai.