La pandémie de Covid-19 provoquée par une fuite dans un laboratoire de Wuhan selon le FBI

Le FBI américain estime que l'épidémie mondiale du Covid a sans doute été causée par la fuite d’un coronavirus d’un laboratoire chinois. C’est le patron du FBI, Christopher Wray, qui l’a dit mercredi dans une interview à la chaîne Fox News. Le FBI estime, depuis un certain temps déjà, que l’origine de la pandémie est très probablement liée à un incident dans un laboratoire à Wuhan cependant le patron du service de renseignement n'a pas donné plus de détails sur comment il en est arrivé à cette conclusion.

Dimanche dernier, déjà, l'hypothèse d’une fuite dans un laboratoire chinois avait été évoquée par le ministère américain de l'énergie, qui chapeaute les laboratoires de biologie américains. Ce ministère penche désormais pour la piste d’un accident, d’un virus qui s'échappe accidentellement d’un laboratoire de Wuhan. Mais le rapport prévient que l’on ne peut avoir qu’un faible niveau de confiance concernant cette hypothèse.

En fait, le Wall Street Journal estime que le monde du renseignement américain est partagé. Quatre grandes agences gouvernementales continuent à privilégier la thèse d’une infection animale, mais là encore en précisant ne pas pouvoir l’affirmer. Ce qu’il faut retenir, c’est que plus de trois ans après le début de l'épidémie, on n’a aucune certitude. Deux thèses s'affrontent. Le virus qui serait passé de la chauve-souris à l’homme, peut-être via un autre animal, peut être sur le marché aux animaux sauvages de Wuhan, et puis l’autre thèse. Un virus se serait échappé d’un laboratoire bien identifié de Wuhan, spécialisé dans les coronavirus.

Ces nouveaux éléments donnent tort à ceux qui n’ont jamais douté de rien. Ceux qui qualifiaient d'hérétiques quiconque n'étaient pas convaincu par la thèse de la transmission par le Pangolin. Mais pour autant, cela ne donne pas du tout raison à ceux qui depuis le début ont affirmé que le Coronavirus était un virus créé artificiellement par des chercheurs.

Toujours des doutes sur l'origine du virus

On a accusé tour à tour les Chinois et les Américains. Puis Bill Gates et les laboratoires pharmaceutiques qui voulaient vendre des vaccins, on a même évoqué des puissances occultes qui cherchaient à réduire la population mondiale. Rien dans ce que dit le FBI aujourd’hui ne donne du crédit à ces thèses puisque l’agence américaine évoque la fuite accidentelle d’un virus. Et donc absolument pas la création d’un virus.

Le professeur Montagnier avait été un des premiers à parler d’un virus “fabriqué”. Dès le mois d'avril 2020, le prix Nobel de médecine, co-découvreur du virus du Sida, avait défendu cette idée. Il pensait à un virus classique venant d’une chauve-souris, auquel on avait rajouté des séquences du VIH. Le professeur Montagnier parlait d’un travail de professionnels, fait par des horlogers de la séquence.

Cette hypothèse n’a jamais été confirmée. Il existe au contraire aujourd’hui un quasi-consensus mondial des généticiens pour dire que ce Coronavirus n’est pas le résultat d’une manipulation. Et en tout cas, ce n’est pas ce que dit le FBI.

Ce que dit le FBI n’est d’ailleurs pas vraiment nouveau. À la mi-avril 2020, à peine quatre mois après le début de l'épidémie, la presse américaine avait déjà évoqué la possibilité d’une fuite accidentelle d’un laboratoire de Wuhan, un laboratoire construit avec l’aide de la France et inauguré en 2017. Le WIV, Wuhan Institute of Virology, spécialisé dans les recherches sur les virus des chauves-souris et sur les virus les plus dangereux.

Et on avait appris que deux ans avant l’apparition du virus, que l’ambassade américaine à Pékin avait alerté Washington sur les risques que faisait courir cet institut parce que les mesures de sécurité n'étaient pas satisfaisantes. Le secrétaire d'Etat américain, le ministre des Affaires étrangères, Mike Pompeo avait confirmé enquêter sur ce sujet. Et le 17 avril 2020 dans une interview au Financial Time, Emmanuel Macron avait déclaré à ce sujet : “Il y a manifestement des choses qui se sont passées et qu’on ne sait pas”. Ce commentaire reste sans doute valable aujourd’hui.