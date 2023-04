La Russie a réalisé un tir d'essai de missile balistique intercontinental

Dans la nuit de mardi à mercredi, la Russie a annoncé avoir réalisé avec succès un tir de missile intercontinental.

La Russie a procédé ce mardi au lancement d'essai d'un missile balistique intercontinental "avancé", quelques semaines après avoir annoncé la suspension de sa participation au traité de désarmement nucléaire qui la lie aux Américains. Une unité "de combat a lancé avec succès un missile balistique intercontinental (ICBM)" depuis le site d'essai Kapustin Yar, a déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

"L'ogive d'entraînement du missile a touché une cible fictive sur le terrain d'entraînement de Sary Shagan (République du Kazakhstan)", ajoute le communiqué, sans préciser le type d'ICBM utilisé. Le ministère a néanmoins précisé que l'exercice avait pour but "de tester des équipements avancés de combat".

"Ce lancement a permis de confirmer l'exactitude de la conception des circuits et des solutions techniques utilisées dans le développement de nouveaux systèmes de missiles stratégiques", a précisé la même source.

La menace nucléaire pas écartée par Poutine

Depuis le début du conflit en Ukraine en février 2022, le président Vladimir Poutine a laissé entendre à maintes reprises que l'usage d'armes nucléaires n'était pas exclu si la Russie se voyait menacée.

Dernier exemple en date, le 25 mars, lorsqu'il a annoncé que Moscou allait déployer des armes nucléaires "tactiques" au Bélarus, son allié dans le conflit, suscitant l'inquiétude à Kiev et en Occident.

Fin février, les deux chambres du Parlement russe ont par ailleurs acté la suspension du traité de désarmement nucléaire New Start, signé en 2010. Il s'agit du dernier accord bilatéral de désarmement nucléaire liant Russes et Américains où les parties s'étaient accordées pour limiter leurs stocks nucléaires et se plier à des inspections mutuelles. Ces deux décisions ont été vivement condamnées par l'Otan.

Sur le même sujet Emmanuel Macron demande à Xi Jinping de "ramener la Russie à la raison", le Kremlin réplique

Vladimir Poutine avait promis fin février la mise en service cette année du dernier-né des missiles balistiques intercontinentaux, le Sarmat, décrit comme une arme capable de "déjouer tous les système anti-aériens" et qui "fera réfléchir à deux fois ceux qui essayent de menacer" la Russie.