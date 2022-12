Les Européens s'accordent pour plafonner le prix de gros du gaz

Après le pétrole russe, c'est au tour du gaz de voir son prix plafonné par les membres de l'Union européenne. Ce dispositif vise à bloquer les transactions sur les marchés de gros au-delà d'un certain seuil. Il s'enclenchera automatiquement dès que le prix du contrat mensuel atteindra 180 euros/mégawatt-heure pendant trois jours consécutifs.

Les États membres de l'Union européenne ont approuvé, ce lundi, un mécanisme temporaire pour plafonner les prix de gros du gaz. Cet accord permet de débloquer d'autres mesures d'urgence pour réaliser des achats groupés de gaz et doper les énergies renouvelables.

Les 27 se sont mis d'accord pour limiter à 180 euros maximum le prix d'achat possible du MWh. Cette décision doit permettre au vieux continent de ne pas revivre le scénario d'août 2022: inquiets pour leur approvisionnement, les pays s’étaient lancés dans une surenchère faisant littéralement exploser les prix du gaz à plus de 300 euros par MWh contre 30 euros environ, un an plus tôt.

L'objectif, c’est d’en finir avec le chacun pour soi afin d'apporter une réponse commune à l’envolée des prix du gaz. Si le prix de gros du gaz dépasse les 180 euros/MWh pendant trois jours consécutifs, l’ensemble des États membres cessera d’en acheter.

Peu de changement pour les ménages

Pour obtenir cet accord, il a fallu couper la poire en deux entre l’Europe du Sud, qui voulaient un plafond très bas pour protéger les consommateurs et ceux du Nord comme l’Allemagne ou les Pays-Bas qui craignaient de ne plus être approvisionnés. Car si l’Europe refuse d’acheter, rien n’empêche les pays producteurs de vendre leur gaz ailleurs en Inde ou en Chine par exemple.

Ce nouveau dispositif ne changera pas grand chose sur la facture des ménages. 180 euros le MWh, c’est un prix déjà extrêmement haut qui n’a été atteint qu’une seule fois au cours des douze derniers mois. De plus, plusieurs autres gardes fous ont été mis en place pour éviter de déclencher le mécanisme.