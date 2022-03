Menace nucléaire: "On a les moyens de protéger les Français face à tous les scénarios", assure Gabriel Attal

Invité sur RMC et BFMTV, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, a affirmé que l'exécutif n'écarte pas le risque nucléaire en pleine guerre entre l'Ukraine et la Russie. Mais il a tenu à rassurer en assurant que la France à les moyens de protéger sa population.

La guerre entre l’Ukraine et la Russie se poursuit. Une guerre, en Europe, sous les yeux des pays européens dont la France, qui se sont massivement rangés derrière l’Ukraine, en apportant parfois des soutiens logistiques.

En début de conflit, la Russie avait même menacé d’employer la force nucléaire. En effet, Vladimir Poutine, le président russe, a mis en alerte la force de dissuasion nucléaire le 27 février dernier.

Face à Apolline Malherbe ce vendredi, le porte-parole du gouvernement a confirmé que le risque nucléaire ne doit pas être sous-estimé. Mais il a tenté de rassurer en affichant l'implication d'Emmanuel Macron depuis le début du conflit.

“Il faut tout prendre au sérieux. Emmanuel Macron s’est mobilisé très tôt dans ce conflit pour obtenir la garantie de la sûreté et de la sécurité des sites nucléaires en Ukraine. On a vu qu’on avait frôlé la catastrophe avec la centrale de Zaporiga qui a fait l’objet d’attaques, on a vu qu’il y avait aussi eu des combats autour de Tchernobyl”, explique-t-il.